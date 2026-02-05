Αχαΐα: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, νοσηλεύονταν σε κώμα και κατέληξε σε νοσοκομείο της Αττικής

Ένα θλιβερό γεγονός βύθισε στο πένθος την κοινωνία της Αιγιάλειας, στην Αχαΐα, καθώς ένας 75χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από πολυήμερη μάχη για τη ζωή του. Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου, είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και είχε κρατήσει σε αγωνία την οικογένεια και τους συγγενείς του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα tempo24.news, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακράτας ενημερώθηκαν εκείνη την ημέρα ότι ο άνδρας είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Οι συγγενείς του τον εντόπισαν μέσα στο σπίτι του, λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε επιχειρήσει να κρεμαστεί με αυτοσχέδια θηλιά δεμένη σε όργανο γυμναστικής.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον 75χρονο σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο του Αιγίου, όπου διασωληνώθηκε. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των ιατρών, η κατάστασή του παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη, γεγονός που οδήγησε λίγες ημέρες αργότερα στη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αττικής για περαιτέρω νοσηλεία.

Ωστόσο, παρά τη φροντίδα και τις ιατρικές παρεμβάσεις, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε χθες, σκορπίζοντας τη θλίψη στην οικογένεια, στους οικείους και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας.