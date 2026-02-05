Ρεγγίνα Μακέδου: «Δεν φοβήθηκα ποτέ να δείξω τον ‘άσχημο’ εαυτό μου» – Δείτε το συγκινητικό μήνυμα δύναμης

Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Ρεγγίνα Μακέδου με μια συγκινητική ανάρτηση της στα social media, μιλά ανοιχτά για την προσωπική της μάχη με τη λευχαιμία, τονίζοντας πως δεν δίστασε ούτε στιγμή να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές που για πολλούς μπορεί να φάνηκαν δύσκολες ή «άσχημες», επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτές βρήκε τη δύναμη και την αυτοεκτίμησή της.

Η γνωστή γυμνάστρια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανήρτησε ένα σύντομο απόσπασμα το οποίο και συνόδευσε με το εξής κείμενο. “Σε αυτό το βίντεο θα βλέπεις μία φωτογραφία από την περιπέτεια μου και μία φωτογραφία μετά. Για να φτάσω να αγαπάω το μετά, πρώτα αγάπησα το πριν, αυτό που σε κάποιους μπορεί να φανεί λίγο πιο άσχημο, λίγο περίεργο”.

“Μία γυναίκα χωρίς μαλλιά, μία γυναίκα πολύ αδύνατη, μία γυναίκα που όλοι πίστευαν ότι τα είχε χάσει όλα όμως στην πραγματικότητα, κάπου εκεί μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια, είχε βρει τον εαυτό της. Δεν ντράπηκα ποτέ να σας δείξω τον σε εισαγωγικά άσχημο εαυτό μου γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τότε διένυα ίσως την πιο όμορφη εσωτερικά στιγμή της ζωής μου.”

“Ήταν η στιγμή που με αγάπησα, ήταν η στιγμή που με σεβάστηκα, ήταν η στιγμή που ένιωσα πιο δυνατή από ποτέ” καταλήγει η Ρεγγίνα Μακέδου σ’ αυτό το νέο μοίρασμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους: