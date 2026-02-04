Πώς θα γίνει η νέα «κάθοδος» των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα – «Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, να μου πει το κράτος πού να μεταναστεύσουμε»

Μια ημέρα πριν τη γιορτή των ερωτευμένων, οι αγανακτισμένοι αγρότες από όλη την Ελλάδα παίρνουν όχι τα άρματα αλλά τα τρακτέρ, με προορισμό την Αθήνα.

Η κάθοδος θα λάβει χώρα στις 13 Φεβρουαρίου και αφού διανυκτερεύσουν με φόντο τη Βουλή των Ελλήνων, θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής, καθείς στον τόπο του.

Ο κύβος ερρίφθη στη Νίκαια, Λάρισας

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας, αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων ενώ οι εκπρόσωποι των αγροτών από όλη τη χώρα δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Έτσι, η επόμενη μεγάλη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το διάστημα 13-14 Φεβρουαρίου, με τους αγρότες να σχεδιάζουν μαζική κάθοδο και παρουσία με τρακτέρ, που αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση της νέας φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν συντονισμένα συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα και Τρίτη 9-10 Φεβρουαρίου, με στόχο να αναδειχθούν πανελλαδικά τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας: «Θα κατέβω με το τρακτέρ – Θα οδηγήσω 12 ώρες για να δώσω το παρών»

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Απόστολος Κωστόπουλος τόνισε στο enikos.gr: «Διεκδικούμε το δίκιο μας και δεν θα κουραστούμε να το διεκδικούμε. Η Καρδίτσα θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο κι ας χρειαστεί να οδηγήσουμε 12 ώρες για να φτάσουμε στην Αθήνα. Θα είναι η 3η φορά που η Καρδίτσα θα έχει δυναμική παρουσία στις κινητοποιήσεις. Θα κατέβω κι εγώ με το τρακτέρ στις 13 του μήνα και 14 θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, στις βάσεις μας. Θα μιλήσει η ομοσπονδία με τους αγροτικούς συλλόγους και από αύριο θα έχουμε εικόνα των μηχανημάτων, που θα συμμετάσχουν. Εννοείται πως θα κατέβει κόσμος με λεωφορεία και ιδιωτικά».

«Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, να μου πει το κράτος πού να μεταναστεύσω»

Αναφορικά με τα αιτήματά τους, ο κ. Κωστόπουλος εμμένει σε εκείνα που διατύπωσαν στην κυβέρνηση, πριν από έναν μήνα, αλλά παρέμειναν στη θεωρία. «Όλα τα αιτήματά μας κουμπώνουν μεταξύ τους με κοινή συνισταμένη το κόστος παραγωγής. Δεν είναι μόνο το ρεύμα και το πετρέλαιο, είναι και το κόστος λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων, των ανταλλακτικών των τρακτέρ κτλ. Τα κόστη παραμένουν στα ύψη την ώρα που πουλάμε σε εξευτελιστικές τιμές. Ο καταναλωτής δυστυχώς, αγοράζει ακριβά. Εμεί όμως ”μπαίνουμε μέσα”. Είμαι αγρότης δεύτερης γενιάς, είμαι πολύτεκνος, έχω 4 παιδιά ανήλικα. Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, να μου πει το κράτος πού να μεταναστεύσω», τονίζει στωικά, αν και η οργή ξεχειλίζει σαν τον Daniel, που «έπνιξε» τις σοδειές αγροτών, τα σπίτια και τα όνειρά τους.

«Είμαστε ακόμη απλήρωτοι από τον Daniel – Ο υπουργός μάς είπε ότι θα αποπληρωθούμε από το Πάσχα, αλλά δεν μας είπε ποιο Πάσχα»

«Είμαστε ακόμη απλήρωτοι από τον Daniel, που κατέστρεψε τον εξοπλισμό και τα σπίτια μας. Για να ακριβολογώ, έχουμε πάρει μέρος της αποζημίωσης και ακόμη περιμένουμε την εξόφληση. Μας είπε ο αρμόδιος υπουργός, ότι θα αποπληρωθούμε από το Πάσχα, αλλά δεν μας είπε ποιο Πάσχα. Τα σπίτια στο χωριό μου, τον Κοσκινά είναι ακόμη… γιαπί. Η πολιτεία έδωσε 100 ευρώ ανά τετραγωνικό. Όσοι κατάφεραν να τα φτιάξουν ή τα φτιάχνουν ακόμα, το κάνουν με δικά τους έξοδα», καταλήγει ο κ. Κωστόπουλος, που σύσσωμος με τους εκπροσώπους του κλάδου του θα συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα επιβίωσης, που δίνουν.

«Η νέα γενιά ”βλέπει” ένα αχανές μέλλον» λέει στο enikos.gr o Αγρότης της χρονιάς

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλης, 26χρονος αγρότης 3ης γενιάς καθώς και γεωπόνος από τη Χάλκη Λάρισας, ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε «αγρότης της χρονιάς 2026» τόνισε πως «η κινητοποίηση στις 13 Φεβρουαρίου είναι πολύ σημαντική. Η νέα γενιά ”βλέπει” ένα αχανές κι αβέβαιο μέλλον. Προσπαθούμε όλοι μαζί να σώσουμε τον πρωτογενή τομέα».

«Καλούμε τον κόσμο, σωματεία και εργατικά κέντρα να στηρίξουν και πάλι τον αγώνα μας»

Το enikos.gr συνομίλησε και με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα, που δήλωσε πως «την ερχόμενη Παρασκευή και 13 αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, γιατί κανένα από τα προβλήματά μας δεν λύθηκε από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια νέα μορφή διαμαρτυρίας, καθώς ο αγώνας μας συνεχίζεται. Πριν από έναν μήνα, στις 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η άκαρπη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Έναν μήνα μετά καλούμε τον κόσμο, σωματεία και εργατικά κέντρα να στηρίξουν και πάλι τον αγώνα μας».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος συμπλήρωσε πως περιμένουν «το μεγάλο ΟΚ από τη Θήβα, για τη συμμετοχή τρακτέρ στο συλλαλητήριο ενώ από αύριο θα εξεταστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων και των λεωφορείων, που θα συμμετάσχουν».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης που τόνισε χαρακτηριστικά: «η προσπάθεια διεκδίκησης των αιτημάτων μας συνεχίζεται», αφού η φωνή μας δεν βρήκε ευήκοα κυβερνητικά ώτα.