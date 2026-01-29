Το σόι σου: Ο Μιχάλης ένα βήμα πριν παρατήσει τον Χαμπέα, απόψε στις 21:00

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το σόι σου: Ο Μιχάλης ένα βήμα πριν παρατήσει τον Χαμπέα, απόψε στις 21:00

Ένα ακόμη απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Μιχάλης δεν αντέχει άλλο τη συμπεριφορά του Χαμπέα και είναι έτοιμος να υπογράψει με τον “εχθρό” του!

Ο Χαμπέας τι έχει να πει γι΄αυτό;

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο Μιχάλης έχει φτάσει στα όρια του και σκέφτεται να κάνει το αδιανόητο: να αφήσει τα μαγαζιά του Χαμπέα και να πάει να δουλέψει… στον Μπάκα!

Τον άσπονδο εχθρό του πεθερού του. Όλοι προσπαθούν να μεταπείσουν τον Μιχάλη… αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσουν και τον Χαμπέα για την ανακοίνωση, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα!

Θα καταφέρουν να σηκώσουν παντιέρα οι είλωτες ή θα παραδοθούν στην κρούστα ενός καλομαγειρεμένου παστίτσιου;

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

ΠΟΕΔΗΝ: Απαραίτητη η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Ρόδου

«Καμπανάκι» ΑΑΔΕ σε 18.000 επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από 12 Φεβρουαρίου να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια 

Νέο σύστημα διασύνδεσης ταμειακών με την ΑΑΔΕ: Τι διευκρίνισε ο Τσάπαλος

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
17:20 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Άγιος Έρωτας: Ο Γεράσιμος εμφανίζεται ξαφνικά στο Μαύρο Λιθάρι

Η Αναστασία μαθαίνει ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει ξανά, την ίδια στιγμή που η Άννα συνειδητοπο...
15:17 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τρομεροί γονείς: Ο Ιωάννης Παπαζήσης αναστατώνει την οικογένεια Στεφανίδη

Δυο απολαυστικά νέα επεισόδια της σειράς «Τρομεροί γονείς», έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο στ...
12:11 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 29/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Πέμπτη 29...
10:50 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Εκτός σχεδίου: Μάθετε τα πάντα για τη νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Η αυτοσχεδιαστική κωμωδία έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της τηλεόρασης μέσα από τη νέα εκπομπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι