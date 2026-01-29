Το σόι σου: Ο Μιχάλης ένα βήμα πριν παρατήσει τον Χαμπέα, απόψε στις 21:00

Ένα ακόμη απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Μιχάλης δεν αντέχει άλλο τη συμπεριφορά του Χαμπέα και είναι έτοιμος να υπογράψει με τον “εχθρό” του!

Ο Χαμπέας τι έχει να πει γι΄αυτό;

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο Μιχάλης έχει φτάσει στα όρια του και σκέφτεται να κάνει το αδιανόητο: να αφήσει τα μαγαζιά του Χαμπέα και να πάει να δουλέψει… στον Μπάκα!

Τον άσπονδο εχθρό του πεθερού του. Όλοι προσπαθούν να μεταπείσουν τον Μιχάλη… αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσουν και τον Χαμπέα για την ανακοίνωση, η οποία καθυστερεί αδικαιολόγητα!

Θα καταφέρουν να σηκώσουν παντιέρα οι είλωτες ή θα παραδοθούν στην κρούστα ενός καλομαγειρεμένου παστίτσιου;

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα