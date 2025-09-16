Το ατύχημα του Γιάννη Χατζησαλάτα – Πώς βγήκε στον «αέρα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Γιάννης Χατζησαλάτας, ατύχημα 

Ένα ατύχημα είχε την Δευτέρα (15/9) ο οικονομικός σύμβουλος, Γιάννης Χατζησαλάτας.

Όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της στήλης του στην εκπομπή του Open, «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, το πόδι του μπερδεύτηκε σε μία μεταλλική μπάρα με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο πρόσωπο.

Μάλιστα, ο Γιάννης Χατζησαλάτας εμφανίστηκε στη σημερινή εκπομπή με επίδεσμο στη μύτη.

Γιάννης Χατζησαλάτας, ατύχημα 

«Κακό μάτι»

«Κακό μάτι, μην ανησυχείτε» είπε αρχικά ο Γιάννης Χατζησαλάτας και εξήγησε: Όπως προχωρούσα, υπήρχε μία ράμπα μεταλλική η οποία είχε ξεκολλήσει από το έδαφος. Βρέθηκε μέσα εκεί το πόδι μου, έπεσα και χτύπησα στην μύτη και το φρύδι».

«Σε κατάστημα έγινε. Ήταν μία μεταλλική ράμπα που βάζουν για να μεταφέρουν καρότσια και διάφορα πράγματα» πρόσθεσε.

08:41 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

