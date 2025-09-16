e-ΕΦΚΑ: Με ένα κλικ στο κινητό τα ένσημα των ασφαλισμένων

Τη νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ μέσω της οποίας ο πολίτης θα έχει μεταξύ άλλων πλήρη εικόνα για τις κρατήσεις, τον μισθό του, τα ένσημα του, γενικότερα για τον ασφαλιστικό του βίο αλλά και για τα στοιχεία που τον αφορούν θα παρουσιάσει σήμερα, Τρίτη ο διοικητής του Φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το Dashboard –myEFKA το οποίο είναι ήδη στον «αέρα» και το οποίο προσφέρει – σύμφωνα με τον Φορέα- σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα άμεσης, ασφαλούς και διαφανούς πρόσβασης στις βασικές ασφαλιστικές του πληροφορίες, συγκεντρωμένες σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Με την εν λόγω υπηρεσία ο κόσμος δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται τα γκισέ, δηλαδή η λειτουργία της είναι παρόμοια με αυτή της Εφορίας .Ωστόσο μένει να φανεί εάν θα δοθούν σήμερα κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Η λειτουργία

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος μπορεί μέσω της εφαρμογής:

Να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του μητρώου του . Ενδεικτικά αυτά μπορεί να είναι τα στοιχεία ταυτότητας (όπως ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας),τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό κινητού και email) αλλά και τα επαγγελματικά ή προσωπικά δεδομένα.

Να δει την ασφαλιστική του ιστορία . Αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, τα στοιχεία για την απασχόληση ή την δραστηριότητά του, τις πληροφορίες για την ασφάλιση του και για τις δηλωμένες εισφορές αλλά και τα στοιχεία του εργοδότη κλπ.

Να ενημερωθεί για τη σύνταξη του . Δηλαδή αναλύεται το ποσό της σύνταξης που δικαιούται να λάβει ο ασφαλισμένος ενώ τη ίδια στιγμή θα μπορεί να πάρει το σχετικό εκκαθαριστικό.

Να εκδώσει επίσημα πιστοποιητικά (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Ασφαλιστική Ενημερότητα). Αυτό γίνεται μέσω ενός κεντρικού μενού όπου ο πολίτης έχει άμεση πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα.

Να ενημερωθεί για εισφορές και οφειλές. Δηλαδή εάν τις έχει καταβάλλει προς τον Φορέα και εάν όχι τότε μπορεί να τις πληρώσει και μέσω IRIS.

Η πρόσβαση

Για να συνδεθεί ο πολίτης με την εφαρμογή θα πρέπει να γνωρίζει σύμφωνα με τον Φορέα τα εξής:

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του TAXISnet με χρήση OTP . Διευκρινίζεται πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να δημιουργήσει νέο λογαριασμό και αυτό επειδή η σύνδεση της εφαρμογής με το προφίλ του ασφαλισμένου γίνεται με αυτόματο τρόπο στον e-ΕΦΚΑ μέσω αυθεντικοποίησης του TAXISnet.

Για να έχει πρόσβαση στο Dashboard θα πρέπει να έχει πιστοποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στον λογαριασμό του διότι κατά την είσοδο του αποστέλλεται επιβεβαιωτικός κωδικός στο κινητό του. Επίσης θα πρέπει να συνδεθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για να πιστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμό κινητού, email).

Δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του ασφαλισμένου αλλά εμφανίζονται μόνο προσωρινά .Και διευκρινίζεται πως αυτά δεν αποθηκεύονται μόνιμα στη συσκευή του ασφαλισμένου.

Επίσης επισημαίνεται πως η εφαρμογή «myEFKA mobile» είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play για εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ μέσω του κινητού τηλεφώνου. Στην εν λόγω εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση και για αυτό το θέμα.

Τι θα αλλάζει κάθε μήνα

Όπως φαίνεται η εν λόγω πλατφόρμα θα ανανεώνεται συνεχώς. «Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα εργαλείο το οποίο θα χτίζεται από εδώ και εμπρός .Οπότε, όποια ατέλεια προκύπτει… κάθε μήνα θα χτίζουμε και νέες υπηρεσίες θα τις συμπεριλαμβάνουμε » δήλωσε πρόσφατα ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ.