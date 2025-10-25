Τηλεθέαση (24/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Παρασκευή (24/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,4%
  • SKAI- Σήμερα 17,2%
  • ALPHA – Happy Day 15,3%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,1%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 10%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 15,8%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 14,2%
  • MEGA – Buongiorno 12,6%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,5%
  • OPEN – 10 παντού 9,2%
  • STAR – Breakfast@Star 7,8%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ANT1 – Αποκαλύψεις 16,3%
  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 14,5%
  • SKAI – Live You 12,8%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,8%
  • MEGA – Πενήντα Πενήντα (Ε) 8,6%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,4%
  • STAR – GNTM (E)  3,3%
  • Ώρα για ψυχαγωγία 2,7%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 17,4%
  • MEGA – Live News 17,3%
  • ALPHA – Deal 16,2%
  • MEGA – The Chase 14,3%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,4%
  • STAR – Cash or trash 12,2%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 12%
  • ANT1 – 5X5 10,9%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 4,8%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 20,4%
  • ALPHA – Happy Day 19,3%
  • SKAI- Σήμερα 10,8%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 5,8%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 4,6%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 18%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,8%
  • MEGA – Buongiorno 12%
  • STAR – Breakfast@Star 11%
  • SKAI –  Αταίριαστοι 10,4%
  • OPEN – 10 παντού 5,5%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 20,1%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14,5%
  • MEGA – Πενήντα Πενήντα (Ε) 13,3%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9%
  • SKAI – Live You 8,1%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,2%
  • STAR – GNTM (E) 3,2%
  • OPEN – Ώρα για ψυχαγωγία 2,2%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – The Chase 14,9%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 14,1%
  • MEGA – Live News 12,7%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 12,4%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 11,7%
  • STAR – Cash or trash 11%
  • ALPHA – Deal 11%
  • ANT1 – 5X5 9,3%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2,8%

