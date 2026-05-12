Σούπερ Ήρωες: Η Marseaux κάνει την εμφάνισή της

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑЇΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 17

Μια καινούρια οικονομική δυσκολία κάνει τη Χαριστέλλα να ψάχνει για ένα έξτρα εισόδημα, ώσπου ο Περικλής της βρίσκει τη λύση… Θα κάνει κρυφά personal στους πελάτες. Στα ταμεία, η Έφη κάνει ψώνια για το παιδικό πάρτυ του μικρού της γιου όταν έντρομη συνειδητοποιεί ότι δεν έχει άλλη έκπτωση στην κάρτα του σούπερ μάρκετ. Ταυτόχρονα, στο μανάβικο, ο Αντώνης πέφτει θύμα της γοητείας και του φλερτ του νέου… “σαλατά”. Η Ρένα, βέβαια, δεν πιστεύει τίποτα και έτσι βάζουν στοίχημα για να μάθουν τις πραγματικές προθέσεις του νέου προμηθευτή. Τέλος, στην αποθήκη επικρατεί πανικός όταν ο Σπύρος και ο Ζαχαρίας προσπαθούν ανεπιτυχώς να προετοιμαστούν για ένα σημαντικό τεστ πάνω στην ασφάλεια των τροφίμων.

Guest: Γιάννης Ποιμενίδης, Έρρικα Μπίγιου, Marseaux

