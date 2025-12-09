Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 9/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 9/12/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
8 ώρες πριν
Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί αεροδρομίων και λιμανιών – Σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη με τραυματισμούς και συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
8 ώρες πριν
Σε τεντωμένο σχοινί οι Ευρωπαίοι – Προσπαθούν να στηρίξουν την Ουκρανία και να διασφαλίσουν το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου, χωρίς ρήξη με τον Τραμπ
8 ώρες πριν
Χολαργός: Για ένα σχόλιο στα social media μαχαίρωσαν 7 φορές τον 14χρονο – Αναζητούνται οι δράστες που ανάρτησαν φωτογραφίες με τα όπλα της ενέδρας
8 ώρες πριν
Κώστας Θεοφίλου: «Η πρώτη σκέψη είναι να φύγω από την Ελλάδα» λέει στον ΑΝΤ1 ο κτηνοτρόφος που συγκλόνισε την Ελλάδα
10 ώρες πριν
Αρτέμιδα: Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους, σε κάθε κακοκαιρία – «Δεν έχουν φτιάξει τον δρόμο εδώ και 25 χρόνια και μετατρέπεται σε ποτάμι»
53 λεπτά πριν
Βουλωμένη μύτη: Αναπνεύστε πιο εύκολα με μια απλή μέθοδο από ειδικό – Λειτουργεί «σε δευτερόλεπτα»
8 ώρες πριν
Έκπληκτοι οι αρχαιολόγοι με τεράστιο χρυσό δαχτυλίδι που ανακάλυψαν – Το σύμβολο της αιώνιας αγάπης που παρέμεινε άθικτο για 1.800 χρόνια
14 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (9/12) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής
22 λεπτά πριν