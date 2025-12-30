Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 30/12/2025.
Οι οικονομικές εφημερίδες 30/12/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
8 ώρες πριν
Αγρότες: Σκληραίνουν την στάση τους εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης – Πού σταματούν οι αποκλεισμοί για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς
10 ώρες πριν
Μητσοτάκης: Υπάρχουν κάποιοι που τραμπουκίζουν τους αγρότες σε μία λογική να μην σπάσει το μέτωπο
7 ώρες πριν
Τραμπ: Τι δεν είπε για την συμφωνία με τον Ζελένσκι – Η ψυχρολουσία από την Μόσχα περί ουκρανικής επίθεσης σε κατοικία του Πούτιν και το θολό 5%
7 ώρες πριν
Στον ανακριτή την Τρίτη ο γιος της «Αρχόντισσας του Κολωνακίου» – «Δεν έχω πέσει από τα σύννεφα» λέει φίλος του – ΒΙΝΤΕΟ
7 ώρες πριν
ΗΠΑ: Συμφωνούμε στα περισσότερα, λένε Τραμπ και Νετανιάχου – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα βραβευτεί για την συμβολή του στο Ισραήλ
34 λεπτά πριν
Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη
8 ώρες πριν
Χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ανακάλυψε ένα παλιό νόμισμα – Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν «θησαυρός»
4 λεπτά πριν
Axios: Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη
12 λεπτά πριν
Σάρλοτ Χόρνετς – Μιλγουόκι Μπακς 113-123: Ο Γιάννης «καθάρισε» για τα «ελάφια» – ΒΙΝΤΕΟ
26 λεπτά πριν