Οι αθλητικές μεταδόσεις 3/10/2025

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/10/2025)

08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τόφας Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports Extra 3 Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

19:30 Novasports Extra 2 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Zαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

20:30 Novasports Start Μονακό – Ντουμπάι Euroleague

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports 2HD Βιλερμπάν – Μπασκόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Χετάφε La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Κάζα Πία – Εστορίλ Liga Portugal

22:30 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague

