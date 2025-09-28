Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/9/2025

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/9/2025):

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Αλεξάνταρ Βούκιτς ATP 500 τένις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Μπράντον Νακασίμα ATP 500 τένις

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Ουντινέζε Serie A

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο τένις

14:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη La Liga

15:30 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Φούλαμ Premier League

16:00 ΕΡΤ2 ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός Super Cup γυναικών μπάσκετ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Φιορεντίνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports 2HD Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Βόλος ΝΠΣ Super League

17:15 Novasports Prime Έλτσε – Θέλτα La Liga

18:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Κολωνία – Στουτγκάρδη Bundesliga

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup γκολφ

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Supercoppa Τελικός

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Μπολόνια Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Κηφισιά Super League

19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD ACB Supercopa Endesa Τελικός

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπράγκα – Νασιονάλ Liga Portugal

20:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΠΑΟΚ Super League

20:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο Bundesliga

21:00 Action 24 Ρασίνγκ Κλουμπ – Ιντεπεντιέντε Liga Profesional Clausura

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Νάπολι Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ιντιάνα Φίβερ – Λας Βέγκας Έισις WNBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Φαμαλικάο – Ρίο Άβε Liga Portugal

08:46 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

