LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 16/10/2025 Enikos Newsroom 09:58, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή

Βουλή: Την Τρίτη η τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Ποινή φυλάκισης έως 2 έτη για φθορές και βανδαλισμούς

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα με κινητά – Στα 52.000 ευρώ η λεία

Ο Γιάνης Βαρουφάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους δύο 22χρονους – Κατηγορούνται ως φυσικός και ως ηθικός αυτουργός

Έκλεψαν τους ΑΜΚΑ και τους έστειλαν κατασχετήριο για επιδόματα που δεν πήραν ποτέ – «Μου ζητούν 11.000 ευρώ για χρήματα που δεν πήρα»

«Μόλις την σκότωσα στο τζακούζι»: 41χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του – Το ηχητικό της ομολογίας

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 5 ανθρώπους θα βρουν το φτερό σε 7 δευτερόλεπτα

Ανασκαφές σε μεσαιωνικό παρεκκλήσι αποκάλυψαν 25 παιδικούς τάφους – Tο φαινόμενο του «ιερού νερού»

Η σύζυγός του τον πιέζει να μοιράσουν τα λεφτά που κληρονόμησε ο γιος του από τη μητέρα του – «Η υπόσχεσή μου είναι ιερή»

Επιτέλους η τύχη ευνοεί 3 ζώδια – «Οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται και ανοίγουν πόρτες που ήταν κλειστές»

Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική»

Τηλεθέαση (15/10): Τα νούμερα για την prime time – Ποια σειρά πήρε την πρωτιά

Κεραμέως στη Βουλή: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Περισσότερες και καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Έκανε πρόταση γάμου με τρέιλερ ταινίας Disney που… είχε φτιάξει ο ίδιος – Το βίντεο που «μάγεψε» τα social media

Ελπίδες για τον καρκίνο: Εμβόλιο με νανοσωματίδια εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό εναντίων των όγκων

Ο αθλητής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλατεί από την Πάτρα έως την Αθήνα, στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του... Google: Κρίσιμη ευπάθεια «Use-After-Free» στο Chrome επιτρέπει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα – Εξεδόθη επείγουσα ενημέρωση ασφ...

Αγρότης κατάφερε να καλλιεργήσει κολοκύθα 1.064 κιλών και κέρδισε πάνω από 21 χιλιάδες δολάρια Και ψεύδεσαι και τρως» Ένα απολαυστικό βίντεο ανέβασε στο Instagram η Finos Film με αφορμή την 16η Οκτωβρίου που είνα... 09:31 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Η παίκτρια που έγινε… συμπαρουσιάστρια – Βίντεο με την αντίδραση του Γρηγόρη Αρναούτογλου Βρέθηκε… συμπαρουσιάστρια για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχ... 08:36 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 Ο Γιάνης Βαρουφάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης θα παραχωρήσει μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο... 08:14 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 Το δίχτυ – «Θεωρίες συνωμοσίας»: Τεχνητή Νοημοσύνη, προδοσία κι ένας φόνος που ταράζει τα νερά Ένα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς “Το δίχτυ” έρχεται στην Ερτ1 το βράδυ της Πα... Εθνική σύνταξη: Πότε αλλάζουν τα ποσά και ποιες συντάξεις θα επηρεαστούν –Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Σούπερ μάρκετ: Σε ποιο προϊόν μειώθηκε η τιμή σε ποσοστό έως 35% – Σταδιακά μπαίνουν οι σημάνσεις

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης