Η Realnews αυτής της Κυριακής (2/11/2025)

Με τίτλο: «Το σχέδιο για υπεροπλία στο Αιγαίο» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η «R» αποκαλύπτει τι αναφέρει η επιστολή που θα στείλει η Αθήνα στην Ουάσιγκτον

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Την αναβάθμιση ακόμη 38 F-16 σε Viper θα ζητήσει με Letter of Request το υπουργείο Εθνικής Αμυνας από το αμερικανικό Πεντάγωνο.

– Το χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση επιπλέον 20 F-35 και το ισοζύγιο των αεροπορικών δυνάμεων από το 2025 έως το 2035.

– Πώς αντιδρά η ελληνική κυβέρνηση στην αγορά των Eurofighter από την Τουρκία.

– Το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο πίσω από τις επισκέψεις Μερτς και Στάρμερ στην Αγκυρα.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Διατλαντική σύνοδος για την ενέργεια στην Αθήνα! Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας. Οι κινήσεις του Σταύρου Παπασταύρου, η παρουσία τριών υπουργών του Τραμπ, η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι 23 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

– Νέα μέτρα για πιο φθηνή στέγη. Τι περιλαμβάνει το στεγαστικό πρόγραμμα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση έως το τέλος του έτους. Το πρόγραμμα αφορά την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1995, καθώς σε αυτές ανήκει η πλειονότητα των κλειστών ακινήτων. Η επιδότηση των δικαιούχων θα φθάνει έως το 80% στην περίπτωση ανακαίνισης και το υπόλοιπο ποσό θα προορίζεται για τη μετατροπή του ακινήτου σε «πράσινο». Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για νέες παρεμβάσεις στη φορολογία ακινήτων από το 2027 ως αντιστάθμισμα στην πιθανή αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

– Η ομάδα των «41» του Αλέξη Τσίπρα και η περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι επιδιώκει ο πρώην πρωθυπουργός με τα «αποκαλυπτήρια» του νέου επιστημονικού συμβουλίου του ινστιτούτου του.

– Φωκίων Καραβίας, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank: «Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις για όλες τις μείζονες προκλήσεις της χώρας».

– Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις. Τρεις ακόμα εγκληματικές οργανώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της Οικονομικής Αστυνομίας.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Παύλος Γερουλάνος.

– Βεντέτα πίσω από τη δολοφονία! Το βίαιο παρελθόν των δύο οικογενειών στην Κίσσαμο Χανίων αποκάλυψε στην απολογία του ο 23χρονος που σκότωσε 52χρονο σε πανηγύρι.

– Ο… άστεγος ιδιοκτήτης 20 νυχτερινών κέντρων. Τι έδειξαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. μετά τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

Δείτε το βίντεο:

 

