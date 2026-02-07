HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Χάρι αρνείται να κάνει τεστ DNA

Ένα μεγάλο μυστικό φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο επεισόδιο του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σήμερα στις 17:20, στο MEGA.

Το αποτέλεσμα ενός DNA τεστ θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλους τους ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA». Έπειτα από μια βραδιά με αλκοόλ, η Ντίνα και ο Φίλιππος έρχονται αναπάντεχα κοντά.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 25 – «Τίνος είσαι συ;»

Η Νούλη, επηρεασμένη από μια ταινία, αποφασίζει να αναζητήσει τις ρίζες της στο βαθύ παρελθόν.

Ανακαλύπτει την πλατφόρμα «Το Δέντρο της Ζωής Project», η οποία υπόσχεται τον εντοπισμό προγόνων μέσω ανάλυσης DNA, και εξαπολύει ένα ανελέητο κυνηγητό προκειμένου να συλλέξει δείγματα από όλους – ακόμα και από τον Θεμιστοκλή.

Ο Χάρι, ωστόσο, προβάλλει σθεναρή αντίσταση.

Στο μεταξύ, η Λαμπρινή ενθουσιάζεται με την ιδέα, παρασύροντας τον Παντελή και τον Ηλία να κάνουν και αυτοί το τεστ.

Τα αποτελέσματα θα τους σοκάρουν όλους σε τέτοιο βαθμό, που ο Φίλιππος και η Ντίνα αναζητούν παρηγοριά στο αλκοόλ, οδηγώντας τη νύχτα τους σε μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή…

Δείτε το trailer εδώ:

Guest επεισοδίου: Λένα Πετροπούλου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης