HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Χάρι αρνείται να κάνει τεστ DNA

Σύνοψη από το

  • Το αποτέλεσμα ενός τεστ DNA θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλους τους ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο νέο επεισόδιο.
  • Ο Χάρι αρνείται να κάνει τεστ DNA, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση στην προσπάθεια της Νούλης να συλλέξει δείγματα από όλους.
  • Η Ντίνα και ο Φίλιππος έρχονται αναπάντεχα κοντά μετά από μια βραδιά με αλκοόλ, καθώς τα αποτελέσματα των τεστ σοκάρουν τους πάντες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ο Χάρι αρνείται να κάνει τεστ DNA

Ένα μεγάλο μυστικό φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο επεισόδιο του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σήμερα στις 17:20, στο MEGA.

Το αποτέλεσμα ενός DNA τεστ θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλους τους ήρωες του «HOTΕΛ ΕΛVIRA». Έπειτα από μια βραδιά με αλκοόλ, η Ντίνα και ο Φίλιππος έρχονται αναπάντεχα κοντά.    

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 25 – «Τίνος είσαι συ;» 

Η Νούλη, επηρεασμένη από μια ταινία, αποφασίζει να αναζητήσει τις ρίζες της στο βαθύ παρελθόν.

Ανακαλύπτει την πλατφόρμα «Το Δέντρο της Ζωής Project», η οποία υπόσχεται τον εντοπισμό προγόνων μέσω ανάλυσης DNA, και εξαπολύει ένα ανελέητο κυνηγητό προκειμένου να συλλέξει δείγματα από όλους – ακόμα και από τον Θεμιστοκλή.

Ο Χάρι, ωστόσο, προβάλλει σθεναρή αντίσταση.

Στο μεταξύ, η Λαμπρινή ενθουσιάζεται με την ιδέα, παρασύροντας τον Παντελή και τον Ηλία να κάνουν και αυτοί το τεστ.

Τα αποτελέσματα θα τους σοκάρουν όλους σε τέτοιο βαθμό, που ο Φίλιππος και η Ντίνα αναζητούν παρηγοριά στο αλκοόλ, οδηγώντας τη νύχτα τους σε μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή…

Δείτε το trailer εδώ:

Guest επεισοδίου: Λένα Πετροπούλου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

