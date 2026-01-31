Αν θες να δεις ένα θρίλερ που θα σου κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, αυτή η ταινία είναι μία πολύ καλή επιλογή

Σύνοψη από το

  Αν αυτό το Σαββατοκύριακο θέλεις να παρακολουθήσεις ένα ωραίο αστυνομικό θρίλερ με καλούς πρωταγωνιστές και ένα σενάριο που θα σε κάνει να ανατριχιάσεις, η λύση βρίσκεται στο Netflix.
  Τον Ιανουάριο του 2021 κυκλοφόρησε η ταινία «Προσοχή στις Λεπτομέρειες», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ντένζελ Ουάσινγκτον, Ράμι Μαλέκ και Τζάρεντ Λέτο.
  Το θρίλερ σε «ταξιδεύει» στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του '90, όπου ένας βοηθός σερίφη και ένας ντετέκτιβ κάνουν τα πάντα για να πιάσουν ένα κατά συρροή δολοφόνο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παρασύρει τον θεατή.
Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες θρίλερ, που όμως όλα μοιάζουν μεταξύ τους, και η φιλότιμη προσπάθεια που κάνουν οι ηθοποιοί που παίζουν στα συγκεκριμένα φιλμ, δεν έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα, καθώς το σενάριο μοιάζει «φτωχό». Μάλιστα, πιστεύω πως αν κάτσει ο καθένας από εμάς να αναρωτηθεί, ποια ήταν η τελευταία φορά που παρακολούθησε μία καλή αστυνομική ταινία, θα δυσκολευτεί να απαντήσει.

Η ταινία τρόμου με τα «καταραμένα αντικείμενα» που «κόβει» την ανάσα – Η απόλυτη κινηματογραφική πρόταση για τους λάτρεις των θρίλερ

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Σε περίπτωση που αυτό το Σαββατοκύριακο θέλεις να παρακολουθήσεις ένα ωραίο αστυνομικό θρίλερ, με καλούς πρωταγωνιστές, και ένα σενάριο που θα σε κάνει να ανατριχιάσεις, η λύση βρίσκεται στο Netflix. 

Το ανατριχιαστικό θρίλερ που πρέπει να παρακολουθήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Τον Ιανουάριο του 2021 κυκλοφόρησε η ταινία «Προσοχή στις Λεπτομέρειες», την οποία μπορείς να απολαύσεις στην γνωστή πλατφόρμα. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο Ράμι Μαλέκ και ο Τζάρεντ Λέτο, ενώ και το υπόλοιπο καστ «δένει» άψογα με τους τρεις ηθοποιούς.

Το ιδανικό θρίλερ γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα και δεν θα βαρεθείς ούτε λεπτό

Το θρίλερ σε «ταξιδεύει» στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’90, όπου ένας βοηθός σερίφη και ένας ντετέκτιβ κάνουν τα πάντα, προκειμένου να πιάσουν ένα κατά συρροή δολοφόνο.

Ένα από τα καλά της ταινίας είναι ότι δημιουργεί μία τέτοια ατμόσφαιρα που παρασύρει και εσένα τον ίδιο, σε βάζει συνεχώς σε σκέψεις και παρ’ ότι διαρκεί δύο ώρες δεν βαριέσαι καθόλου, με αποτέλεσμα μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, να έχεις καρφωμένα τα μάτια σου στην οθόνη, θέλοντας να δώσεις την απαραίτητη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Αν θες να παρακολουθήσεις ένα αστυνομικό φιλμ, που θυμίζει τις παλιές καλές ταινίες του είδους, τότε το «Προσοχή στις Λεπτομέρειες» είναι μία ωραία επιλογή.

08:26 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

