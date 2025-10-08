Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τετάρτη 8 Οκτώβριου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 8/10/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
41 λεπτά πριν
Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε «υβριδικό πόλεμο» με τη Ρωσία – «Υπάρχει ένα μοτίβο αυξανόμενων απειλών»
2 ώρες πριν
Οι Έλληνες καταρρίπτουν τον χαρακτηρισμό των «τεμπέληδων»: Κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ε.Ε. – Αναλυτικά τα στοιχεία της Eurostat
56 λεπτά πριν
Λεκορνί: «Συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου – Υπάρχει πολιτική βούληση»
2 ώρες πριν
«Πάρτι» φοροδιαφυγής: Οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά – Πρόστιμα και λουκέτα 48 ωρών σε 300 επιχειρήσεις από την ΑΑΔΕ
6 ώρες πριν
Λίπος στην κοιλιά: Γιατρός αποκαλύπτει έναν εύκολο τρόπο για να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας, χωρίς να στερηθείτε τις αγαπημένες σας τροφές
4 ώρες πριν
Ήταν ο Μινώταυρος μια ψευδαίσθηση από ψυχροδραστικές ουσίες των τελετουργικών του Μινωικού Πολιτισμού; – Τι υποστηρίζει νέα μελέτη
3 ώρες πριν