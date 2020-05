Το τραγούδι "Διανυκτερεύω" του Γιώργου Μαζωνάκη ερμήνευσαν στο χθεσινό επεισόδιο του Just the two of us η Δέσποινα Ολυμπίου και ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Ωστόσο, εκτός από την εμφάνισή τους, αυτό που συζητήθηκε κυρίως ήταν κάποιες από τις δηλώσεις που έκαναν δίχασε στα backstage. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε ένα σχόλιο του Σταμάτη Φασουλή στο προηγούμενο επεισόδιο του J2US. «Λιγότερη σιγουριά. Είσαι πολύ σίγουρος για όλα. Ο καλλιτέχνης έχει και ερωτηματικά, έχει και αμφιβολίες», του είχε πει χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Φασουλής.

"Θα διαφωνήσω. Σέβομαι την άποψή του. Ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι σεμνός και ταπεινός. Αυτό τον φτάνει. Εγώ αυτό κάνω, αλλά έχω να πω ότι είμαι και 59 στα 60. Έχω κάπου 12.000 ένσημα. Αν δεν είχα σιγουριά γι’ αυτό που πάω να κάνω που πάω τότε;" απάντησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής.

Για τη συγκεκριμένη κριτική ρωτήθηκε και η Δέσποινα Ολυμπίου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "ένιωσα ότι προσβάλλουν τον Γιώργο. Ότι προσβάλλουν βασικά την ιδιότητα του Γιώργου σαν καλλιτέχνη".

Όταν ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους, ο Νίκος Κοκλώνης άνοιξε το θέμα και τους ρώτησε για τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Τότε ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε: "Κάτι μου είπε ο Σταμάτης, δεν ήθελα να δώσω συνέχεια για το αν έχω σιγουριά. Είμαι ταπεινός καλλιτέχνης και άνθρωπος και την σιγουριά την έχω από τα τόσα χρόνια που δουλεύω. Με αυτή την έννοια. Έχω παίξει σε διαφορετικά είδη θεάτρου και πολύ σινεμά και πολλά πράγματα. Μ’ αυτή την έννοια την έχω την σιγουριά. Οπότε δεν έδωσα συνέχεια".

"Με τον κύριο Φασουλή δεν έχω να πω τίποτα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στο βίντεο αλλά ο Σταμάτης είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και ένα μεγάλο παιδί. Ποτέ δεν τον παρεξηγώ και όλα αυτά γίνονται σαν μια κουβέντα. Δεν έχει να κάνει ούτε με κόντρες, ούτε με τίποτα. Οπότε να πάμε παρακάτω" συμπλήρωσε.