Έτοιμος για να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του εμφανίστηκε ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Μιλώντας στην εκπομπή «Έλα, χαμογέλα» και την Ειρήνη Αρβανίτη ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στο Just the 2of Us, την οικογένειά του, την απώλεια της αδερφής του αλλά και την προσωπική του ζωή.

Όπως αποκάλυψε, η σχέση για την οποία είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν έχει πλέον τελειώσει και πως από το καλοκαίρι είναι σε μια νέα σχέση με μια γιατρό και σκέφτεται το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Εξήγησε μάλιστα ότι για την γνωριμία τους, ευθύνεται ο σκύλος του.