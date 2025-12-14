Λακωνία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης της 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι – Ποια ήταν τα πρώτα λόγια της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λακωνία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης της 13χρονης που έπεσε σε πηγάδι – Ποια ήταν τα πρώτα λόγια της

Καρέ καρέ καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο η δραματική επιχείρηση διάσωσης του 13χρονου κοριτσιού, που έπεσε σε πηγάδι στην ευρύτερη περιοχή των Κροκεών στη Λακωνία.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, όταν η ανήλικη παραπάτησε στην προσπάθειά της να κρυφτεί, παίζοντας με τους φίλους της.

Το παιδί έμεινε εγκλωβισμένο για τουλάχιστον 50 λεπτά στο πηγάδι 12 μέτρων, όπου το νερό είχε βάθος 10 μέτρα. Με δυσκολία κατάφερε να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού, έως ότου οι διασώστες καταφέρουν να την απεγκλωβίσουν.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής να σώσουν την ανήλικη.

Ο πυροσβέστης που την απεγκλώβισε δήλωσε: «Όλα έγιναν άμεσα, από το τηλεφώνημα της ενημέρωσης που είχαμε για το συμβάν μέχρι τον χρόνο που φτάσαμε στο σημείο για να γίνει η διάσωση. Όλα λειτούργησαν σε χρόνο πολύ μικρό».

Ο ίδιος περιέγραψε και τα πρώτα λόγια της 13χρονης. «Το πρώτο πράγμα που μου είπε: να καλέσουμε την Πυροσβεστική. Δεν πίστευε ότι ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες που πήγαμε εκείνη την χρονική στιγμή να την βγάλουμε. Μου έκανε εντύπωση πώς στο υποσυνείδητό του έχει περάσει το μήνυμα για την Πυροσβεστική ότι μπορεί να την γλιτώσει».

Οι φίλοι της 13χρονης ειδοποίησαν άμεσα για βοήθεια. Η ανήλικη κατάφερε να μείνει στην επιφάνεια του νερού, γραπωμένη από πέτρες και βράχους στα τοιχώματα του πηγαδιού και σύμφωνα με τους γονείς της είναι καλά στην υγεία της, χωρίς σημαντικά τραύματα, αλλά έχει υποστεί σοκ από την περιπέτειά της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας.

Δείτε το βίντεο:

 

 

