Βίντεο: Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έχασε την ψυχραιμία του με φωτογράφο στις Κάννες – «Σταμάτα»

Μια έντονη στιγμή εκτυλίχθηκε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών τη Δευτέρα 19 Μαΐου, όταν ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, εμφανώς εκνευρισμένος, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με φωτογράφο κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας «Highest 2 Lowest».

Ο 70χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πλησίασε τη γραμμή των φωτογράφων, ενώ μιλούσε με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Σπάικ Λι, και τον χαιρετούσε ο ράπερ A$AP Rocky. Τότε, ένας φωτογράφος άγγιξε το χέρι του, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή του και να τον φέρει κοντά του.

Η κίνηση αυτή φάνηκε να εξοργίζει τον Ουάσινγκτον, ο οποίος κινήθηκε απευθείας προς το μέρος του άνδρα και άρχισε να του φωνάζει επίμονα «Σταμάτα!».

Ο φωτογράφος αγνόησε τον ηθοποιό και γέλασε μπροστά του, προκαλώντας ακόμη περισσότερο την αντίδραση του Ουάσινγκτον, που συνέχισε να φωνάζει «Σταμάτα!».

Καθώς ο ηθοποιός γύρισε για να απομακρυνθεί, ο φωτογράφος τον άρπαξε με αποτέλεσμα ο Ουάσινγκτον να τραβηχτεί απότομα και να αντιδράσει, φωνάζοντάς του ξανά να σταματήσει, με τις φλέβες στον λαιμό του να διαγράφονται έντονα.

The way Denzel Washington handled that situation at #cannes is how everyone in the film community should moving forward deal with ppl who come at us trashing our favorite movies and or actors. Telling us our opinions are wrong if we like a movie or not. Enough is enough! pic.twitter.com/6BSztZlabx

— The Patric (@ThePatricIsReal) May 19, 2025