Βασίλης Μίχας: «Προσπαθώ να μην κουκουλώνω τον φόβο, τον έχω σαν οδηγό»

Σύνοψη από το

  • Ο Βασίλης Μίχας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4», μίλησε για τον ψυχικό πόνο, δηλώνοντας ότι «προσπαθώ να μην κουκουλώνω τον φόβο, τον έχω σαν οδηγό».
  • Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις επαγγελματικές του επιλογές, τονίζοντας ότι «σίγουρα υπάρχουν μέρες που υπάρχουν αμφιβολίες», αλλά νιώθει ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο.
  • Εξομολογήθηκε ότι «με τον πόνο τα πάω καλά» και τον βλέπει ως καθρέφτη, ενώ σχολίασε την «αλγοφοβία» που βιώνει η κοινωνία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βασίλης Μίχας
Φωτογραφία: Instagram/vasilismihas

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου ο Βασίλης Μίχας. Ο ταλαντούχος ηθοποιός στη συνέντευξή του, μίλησε για το θέμα του ψυχικού πόνου, σημειώνοντας την καλή σχέση που έχει μαζί του και την πρόθεσή του να μην τον «κουκουλώνει», αλλά να τον έχει «σαν οδηγό».

Στη διάρκεια της συζήτησης για την επαγγελματική του πορεία, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον ρώτησε αν τον ξεμπλόκαρε κάτι, εξηγώντας πως έρχεται μία στιγμή που βλέπουμε λίγο πιο καθαρά κάποια πράγματα. Ο Βασίλης Μίχας από την πλευρά του είπε ότι:  «Σίγουρα υπάρχουν μέρες που υπάρχουν αμφιβολίες, που σκέφτεσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο και αν οι επιλογές σου είναι οκ. Αλλά κάπως μου δείχνει, γιατί είχα στο μυαλό μου το προς τα που ήθελα να κατευθυνθώ, ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι!».

Μιλώντας για την συμμετοχή του στο «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα», ο Βασίλης Μίχας αναφέρθηκε στο θέμα του ψυχικού πόνου. Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε ότι: «Με τον πόνο τα πάω καλά. Έτσι νιώθω, ότι έχω καλή σχέση. Λειτουργεί ως καθρέφτης, προσπαθώ να μην τον κουκουλώνω, τον έχω σαν οδηγό!

Το βιώνουμε βέβαια και σαν κοινωνία, υπάρχει μία αλγοφοβία. Υπάρχει ο φόβος του πόνου πάρα πολύ. Είναι ανθρώπινο, αλλά σε μετακινεί αυτό το πράγμα. Είναι εκεί για να το δεις!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Πιστοποιητικά: Πώς θα αντικατασταθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Οι αλλαγές στις προθεσμίες και τα πρόστιμα – Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
21:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Το μήνυμα για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» – «Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή…»

Η «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» έχει καθιερωθεί στις 4 Φεβρουαρίου. Με αφορμή τη σημεριν...
21:08 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της – «Σ’ αγαπώ»

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, η Σίσσυ Χρηστίδου βίωσε την απώλεια της μητέρας της. Σήμερα (4/2)...
20:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σόφη Ζαννίνου: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός, όμως ήταν ιδιαιτέρως αυστηρός – Τρώγαμε και τις φάπες μας»

Η Σόφη Ζαννίνου ασχολείται με τον χώρο της υποκριτικής από πολύ μικρή ηλικία, ενώ πατέρα της ή...
19:45 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Παντελίδης για τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη: «Για εμάς είναι σαν να έγινε χθες»

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελίδη Παντελίδη. Ήταν 18 Φεβ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα