Βασίλης Μίχας: «Προσπαθώ να μην κουκουλώνω τον φόβο, τον έχω σαν οδηγό»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου ο Βασίλης Μίχας. Ο ταλαντούχος ηθοποιός στη συνέντευξή του, μίλησε για το θέμα του ψυχικού πόνου, σημειώνοντας την καλή σχέση που έχει μαζί του και την πρόθεσή του να μην τον «κουκουλώνει», αλλά να τον έχει «σαν οδηγό».

Στη διάρκεια της συζήτησης για την επαγγελματική του πορεία, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος τον ρώτησε αν τον ξεμπλόκαρε κάτι, εξηγώντας πως έρχεται μία στιγμή που βλέπουμε λίγο πιο καθαρά κάποια πράγματα. Ο Βασίλης Μίχας από την πλευρά του είπε ότι: «Σίγουρα υπάρχουν μέρες που υπάρχουν αμφιβολίες, που σκέφτεσαι αν είσαι στον σωστό δρόμο και αν οι επιλογές σου είναι οκ. Αλλά κάπως μου δείχνει, γιατί είχα στο μυαλό μου το προς τα που ήθελα να κατευθυνθώ, ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι!».

Μιλώντας για την συμμετοχή του στο «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα», ο Βασίλης Μίχας αναφέρθηκε στο θέμα του ψυχικού πόνου. Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε ότι: «Με τον πόνο τα πάω καλά. Έτσι νιώθω, ότι έχω καλή σχέση. Λειτουργεί ως καθρέφτης, προσπαθώ να μην τον κουκουλώνω, τον έχω σαν οδηγό!

Το βιώνουμε βέβαια και σαν κοινωνία, υπάρχει μία αλγοφοβία. Υπάρχει ο φόβος του πόνου πάρα πολύ. Είναι ανθρώπινο, αλλά σε μετακινεί αυτό το πράγμα. Είναι εκεί για να το δεις!».