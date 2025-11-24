Βαρύ πένθος για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγουδιστής, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, το βράδυ της Δευτέρας (24/11).

Στο post του, ο Πάνος Κιάμος δημοσίευσε μία μαύρη φωτογραφία στην οποία έχει γράψει: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».

Ο αγαπημένος τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…

“Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου”. Οδυσσέας Ελύτης».