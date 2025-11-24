Βαρύ πένθος για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πάνος Κιάμος
Φωτογραφία: Instagram/panoskiamos_official

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγουδιστής, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, το βράδυ της Δευτέρας (24/11).

Στο post του, ο Πάνος Κιάμος δημοσίευσε μία μαύρη φωτογραφία στην οποία έχει γράψει: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».

Ο αγαπημένος τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…

“Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου”. Οδυσσέας Ελύτης».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Σκουλός: «Κάποιοι όταν έχουν δουλειά σε ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ γλείφουν και όταν φεύγουν φτύνουν»

Ο Δημήτρης Σκουλός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία προβλήθηκε ...
22:43 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μαρίνα Ασλάνογλου: «Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη – Δεν άντεξα τον θηλασμό»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, την οποία φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALP...
21:47 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Χρήστος Λούλης: «Έφευγαν από την από την παράσταση και έβριζαν – Εγώ είχα χ@@@ πάνω μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ή...
20:52 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Παντελής Τουτουντζής: «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μην στεναχωριέμαι με όσα μου γράφουν»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε ο Παντελής Τουτουντζής. Ο επιτυ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα