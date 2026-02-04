Βαγγέλης Δρίσκας: «Έκανα τον σταυρό μου κι είπα ότι αν φτάσω στο ξενοδοχείο “όλα καλά”»

  • Ο Βαγγέλης Δρίσκας μίλησε στο «Στούντιο 4» για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα και τη μαθητεία στο οικογενειακό ζαχαροπλαστείο, το οποίο τον καθόρισε παρά τις ατελείωτες ώρες εργασίας.
  • Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στις γαστρονομικές του εμπειρίες στην Ασία, τονίζοντας πως η κουλτούρα των λαών εκεί τον βοήθησε να αντιληφθεί τη μαγειρική με διαφορετικό μάτι.
  • Αποκάλυψε την πιο ιδιαίτερη εμπειρία του στο Βιετνάμ, όπου μια σούπα μετατράπηκε σε δοκιμασία, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Έκανα τον σταυρό μου κι είπα ότι αν φτάσω στο ξενοδοχείο “όλα καλά”».
Ο Βαγγέλης Δρίσκας μίλησε στο «Στούντιο 4» το απόγευμα της Τρίτης, γυρίζοντας πίσω στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, τη μαθητεία στο οικογενειακό ζαχαροπλαστείο και τις εμπειρίες που καθόρισαν τη γαστρονομική του ταυτότητα. Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις δυσκολίες, στις επιρροές από τις ασιατικές κουζίνες και στις στιγμές που διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία του γύρω από τη μαγειρική.

Ο ίδιος θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια μέσα στο ζαχαροπλαστείο της οικογένειάς του, αποκαλύπτοντας πως η επαφή με τη δουλειά άρχισε πολύ νωρίς, με ατελείωτες ώρες ανάμεσα σε πάγκους, κατσαρόλες και γλυκά. «Οι γονείς μου δεν ήθελαν να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Το ζαχαροπλαστείο ήταν αυτό που με καθόρισε κι είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ήταν παραδοσιακό κι ο τεχνίτης έκανε και ανατολίτικα γλυκά και πιο ντελικάτα. Το ζαχαροπλαστείο ήταν κι εφιάλτης γιατί περνούσα εκεί όλες τις ελεύθερες ώρες. Σε περιόδους γιορτών κάναμε 100 κιλά καριόκες, κουραμπιέδες και μελομακάρονα κάθε μέρα. Τότε υπήρχε η μόδα να τυλίγουμε κάθε κουραμπιέ ξεχωριστά», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε στις γαστρονομικές του εμπειρίες στην Ασία, τονίζοντας πως η κουλτούρα των λαών εκεί τον βοήθησε να αντιληφθεί τη μαγειρική με διαφορετικό μάτι. «Η ασιατική κουζίνα διαφέρει περισσότερο απ’ όλες τις κουζίνες με την ελληνική. Στο Μπαλί έπαιρναν τις ποσότητες που ήθελαν να μαγειρέψουν εκείνη τη μέρα. Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουν στους φτωχούς. Στην Κίνα, σε υπαίθριους χώρους, μαγειρεύουν τα πάντα. Δοκιμάζω κανονικά», εξήγησε.

Η πιο ιδιαίτερη εμπειρία του, ωστόσο, ήρθε στο Βιετνάμ, όπου μια απλή σούπα μετατράπηκε σε… δοκιμασία. «Στο Βιετνάμ μια κυρία περίμενε μπροστά από μια θεϊκή σούπα. Ήταν κοτόσουπα με λίγο χοιρινό και μήλα. Πήρα το πιάτο μου που είχε λίγα noodles και μετά είδα ότι, όπως άφησα το πιάτο, είχε μια λεκάνη με νερό, το βούτηξε μέσα το δικό της με του κουτάλι και το έβαλε στη στοίβα. Έκανα τον σταυρό μου κι είπα ότι αν φτάσω στο ξενοδοχείο “όλα καλά”», αφηγήθηκε ο ίδιος.

