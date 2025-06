Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή άλλαξε τα σχέδια του γάμου τους – Τα μυστικά, οι πιτζάμες και οι λαμπεροί προσκεκλημένοι

Από την Πέμπτη θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί για τον γάμο του δεύτερου πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο, του Τζεφ Μπέζος με την εκλεκτή της καρδιάς του πρώην δημοσιογράφο, Λόρεν Σάντσεζ στην Βενετία. Μετά τον πόλεμο Ισραήλ – Ιράν στην Μέση Ανατολή και την εμπλοκή των ΗΠΑ τα σχέδια για την γαμήλια τελετή και τις μετακινήσεις του ζευγαριού άλλαξαν για λόγους ασφαλείας.

Το νησί San Giovanni Evangelista στη Βενετία έχει θέα σε όλη τη λιμνοθάλασσα. Η μόνη κατοικία στο νησί είναι ένα μικρό σπίτι πέντε υπνοδωματίων, το οποίο παλαιότερα αποτελούσε τον ξενώνα ενός μοναστηριού. Ο καταγεγραμμένος πληθυσμός είναι μόλις 11 άνθρωποι.

Σε αυτό το νησί αύριο ο Τζεφ Μπέζος θα υποδεχθεί τους λαμπερούς προσκεκλημένους του για ένα επίσημο δείπνο πριν τον γάμο του με την Σάντσεζ την Παρασκευή. Στην λίστα των καλεσμένων, η οποία παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, πιστεύεται ότι βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένεια του, η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της Κρις Τζένερ, που είναι στενές φίλες της νύφης, η σιδηρά κυρία της μόδας, Άννα Γουίντουρ, μεγιστάνες επιχειρηματίες, όπως ο Μπάρι Ντίλερ και η σύζυγός του σχεδιάστρια μόδας, Ντιάν φον Φούρστερνμπεργκ.

Στο δείπνο θα παρευρίσκονται περίπου 200 άτομα που θα καθίσουν σε μεγάλα τραπέζια στον αμπελώνα του νησιού. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι σε επίπεδο φύλαξης ενός Αμερικανού Προέδρου.

Το σπίτι στο νησί, που ονομάζεται Villa Baslini, ανακαινίστηκε τη δεκαετία του 1950 και λειτουργεί κυρίως ως ένα πολύ εντυπωσιακό σπίτι προς ενοικίαση. Για τα επόμενα δύο χρόνια δεν υπάρχουν κενά για να μπορέσει κανείς να το μισθώσει.

Οι διοργανωτές του γάμου του Μπέζος, μία εταιρεία με έδρα το Λονδίνο εκτιμάται ότι χρειάστηκε να ζητήσουν χάρες προκειμένου να καταφέρουν να εξασφαλίσουν την ενοικίαση του σπιτιού την τελευταία στιγμή. «Πρόκειται για μια εμπνευσμένη επιλογή. Υπέροχη – όχι προφανής – και πολύ έξυπνη», είπε στην Daily Mail διοργανωτής γάμων.

Οι φόβοι για την ασφάλεια του γάμου

Η Villa Baslini, που φέρεται να αποτέλεσε έμπνευση για το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Across The River And Into The Trees» επελέγη εξαιτίας και των φόβων για την ασφάλεια του δισεκατομμυριούχου, της μέλλουσας συζύγου και των καλεσμένων του.

Το υπερπολυτελές σκάφος του Μπέζος, το Koru θα χρησιμοποιούνταν στις γαμήλιες εκδηλώσεις. Ωστόσο φαίνεται ότι τα σχέδια άλλαξαν εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Χθες το σκάφος υποστήριξης του Koru, το Abeona, κατευθυνόταν προς τη Zeca, ένα ακατοίκητο νησί κοντά στην Cres. Πιστεύεται ότι ο Bezos και οι καλεσμένοι του χρησιμοποιούν το Abeona ως έναν τρόπο για να περάσουν απαρατήρητοι και να μην τραβήξουν τα φλας των φωτογράφων.

Μία πηγή που γνωρίζει τα σχέδια του γάμου είπε στην Daily Mail ότι το Koru δεν περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό και είναι πιθανό ότι θα παραμείνει αγκυροβολημένο στις κροατικές ακτές καθ’ όλη τη διάρκεια των γαμήλιων εκδηλώσεων.

«Η αλλαγή αυτή ακολουθεί την επιδρομή του Τραμπ στο Ιράν και τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας σε πιθανούς αμερικανικούς στόχους υψηλού προφίλ. Ο Μπέζος είναι άτυχος. Κατέληξε να διαλέξει τις χειρότερες ημέρες για να παντρευτεί. Ο Τραμπ και το Ισραήλ διαταράσσουν τους εορτασμούς του», ανέφερε η ίδια πηγή.

Επιπλέον τα σχέδια του γάμου άλλαξαν αρκετά μετά και την δημόσια κατακραυγή για την «βόλτα» της Λόρεν Σάντσεζ στο διάστημα παρέα με διάσημες φίλες της, όπως η Κέιτ Πέρι. Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν την μέλλουσα κυρία Μπέζος ότι έκανε μία αχρείαστη επίδειξη πλούτου. Έτσι ο γάμος, που αναμενόταν να είναι εντυπωσιακός και υπερπολυτελής, ξανασχεδιάστηκε προκειμένου να μην κατηγορηθεί το ζευγάρι ότι επιδικνύει το παχυλό πορτοφόλι του. Ο στόχος είναι να εμφανιστεί στα διεθνή ΜΜΕ ως μία ιδιωτική οικογενειακή τελετή.

Η πρόσκληση στον Τραμπ

Ο Μπέζος ήταν στις πρώτες θέσεις στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Θεωρείται, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προσκληθεί στον γάμο αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα παρευρεθεί εξαιτίας του προγράμματος του. Ωστόσο η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ, ο σύζυγος της Τζάρεντ Κούσνκερ και τα παιδιά τους έχουν ήδη φτάσει στην Βενετία για τον γάμο.

Οι καλεσμένοι του γάμου αναμένεται να διαμείνουν στα ξενοδοχεία Aman Palace και Cipriani, όπου οι καλύτερες σουίτες κοστίζουν 10.000 ευρώ την βραδιά.

Την Παρασκευή ο γάμος και το πάρτι με τις πιτζάμες

Σύμφωνα με την Daily Mail, την Πέμπτη θα γίνει το δείπνο στο νησί San Giovanni Evangelista και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η γαμήλια τελετή στο νησί San Giorgio Maggiore.

Το νησί ανήκει και διοικείται από το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Cini και ο γάμος θα γίνει στο εκπληκτικό υπαίθριο αμφιθέατρο, το οποίο αποκαλείται «πράσινο θέατρο». Έως και 1.500 καλεσμένοι μπορούν να καθίσουν στο αμφιθέτραο που ανακαινίστηκε πρόσφατα.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει δείπνο, ενδεχομένως σε εξωτερικό χώρο, ή στο μοναστήρι ή σε κάποιο άλλο σημείο στο νησί, το οποίο στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει συνόδους κορυφής της G7, της G20 και της Unesco.

Τοπικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι θα υπάρξουν και πυροτεχνήματα, ενώ πηγές αναφέρουν ότι η νύφη έχει επιλέξει νυφικό του οίκου Dolce & Gabbana. Μάλιστα υπάρχει η πληροφορία ότι για μία από τις γαμήλιες εκδηλώσεις το dress code που έχει ζητηθεί είναι οι πιτζάμες.

Το Σάββατο θα κλείσουν οι εορτασμοί με έναν χορό στην Βενετία αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ποιος χώρος έχει επιλεγεί από το ζευγάρι.