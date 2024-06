Τομ Κρουζ: Η στιγμή που πήγε να μπει κατά λάθος στο αυτοκίνητο του πρωθυπουργού της Βρετανίας

Viral έχει γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο Τομ Κρουζ να προσπαθεί να μπει στο αυτοκίνητο του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σταρ του Χόλιγουντ έφτασε την περασμένη Πέμπτη (30/5) στο ελικοδρόμιο του Λονδίνου στο Battersea. Όπως φαίνεται και από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, ο Τομ Κρουζ μετά την αποβίβασή του χαλαρά ντυμένος και ευδιάθετος προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητο του Σουνάκ, θεωρώντας πως είναι το δικό του.

Όταν η πόρτα του αυτοκινήτου δεν ανοίγει, ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός συνειδητοποιεί το λάθος του και στη συνέχεια πηγαίνει στο δικό του, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Με βάση το βίντεο λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος και επιβιβάστηκε στο όχημά του.

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός βρίσκεται στην Αγγλία για τα γυρίσματα της όγδοης ταινίας «Mission Impossible».

Mission Impossible Star, Tom Cruise almost accidentally ended up in UK Prime Minister’s (Rishi Sunak’s) car after a mix-up at a heliport in London. pic.twitter.com/HPujG2O5qX

— Elijah (@Elijahwasike) June 3, 2024