Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου τιμά τη Μητέρα με παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

‘Ενα τριήμερο αφιερώμενο στη μητρότητα μέσα από παραστάσεις, ολοκληρώνεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά.

To ελληνόφωνο τμήμα της βρετανικής ομάδας Theatre Lab Company έχοντας ήδη μια σταθερή και δυναμική πορεία στο Λονδίνο και στην Οξφόρδη σχετικά με την προώθηση του Σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει στην Ελλάδα αυτή τη φορά, το Φεστιβάλ Σύγχρονων Ελληνικών Θεατρικών έργων σε μορφή δραματοποιημένων αναλογίων εξερευνώντας την θεματική ενότητα ΜΗΤΕΡΑ σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αναστασίας Ρεβή.

Πολλές και διαφορετικές οι προσεγγίσεις των εννοιών Μητέρα, Μητρότητα, Μητρική φιγούρα που αποτυπώνονται στα δεκατέσσερα καινούργια έργα.

Μέσα από την δυναμική εξερεύνηση προβληματισμών που αντανακλούν την παρούσα εποχή, οι σύγχρονοι θεατρικοί συγγραφείς με προσωπικό ύφος και γραφή διευρύνουν την αντίληψη, την κατανόηση και το εύρος του μητρικού αρχέτυπου.

Το κάθε εργο μοναδικό και ξεχωριστό στην γραφή, στη φόρμα και στην προσέγγισή του δίνει μια διαφορετική απόχρωση στον καμβά της πολυδιάστατης αυτής έννοιας που εξερευνά το φετινό Φεστιβαλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Παρασκευή 12/12

Α μέρος) 18.00μμ

* Πάνελ ομιλητών με θέμα Η Μητρική φιγούρα ως ευρύτερη έννοια, ομιλητές οι θεατρικοί συγγραφείς Μηνάς Βιντιάδης, Πένυ Φυλακτάκη ,Μαρία Δριμή.

* Παρουσίαση θεατρικού έργου FUTURA της Χρυσάνθης Παπασταφίδα

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΨΙΘΥΡΟΙ της Σοφίας Κουτσούκου

Β μέρος) 20.15μμ

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΑΝΤΙΟ ΜΑΜΑ της Τάνιας Χαροκόπου

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΠΑΛΙΕΣ ΡΙΖΕΣ του Λεωνίδα Βουρδονικόλα

Μετά την παρουσίαση του κάθε έργου υπάρχει συνομιλία ανάμεσα στον/στην συγγραφέα και το κοινό.



Σάββατο 13/12

Α μέρος) 18.00μμ

* Ομιλία με θέμα Βιολογική σχέση Μητέρας-Παιδιού και προεκτάσεις, ομιλητής ο ψυχίατρος-ψυχαναλυτής Δρ Σάββας Σαββόπουλος.

* Παρουσίαση θεατρικού έργου (ΣΤ)ΟΡΓΗ της Δάφνης Μαρκάκη

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΙΝΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ, της Δήμητρας Κατσανίκα

Β μέρος) 20.15μμ

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΜΑΜΑ ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ Σ΄ΑΓΑΠΩ της Λένας Φραγκοπούλου

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΕΙΛΗ ΚΑΙ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ, της Ειρήνης Σοφιανού

Μετά την παρουσίαση του κάθε έργου υπάρχει συνομιλία ανάμεσα στον/στην συγγραφέα και το κοινό.



Κυριακή 14/12

Α μέρος) 17.00μμ

* Πάνελ ομιλητών με θέμα Η μητρότητα εκτός στερεοτύπων, ομιλητές οι συγγραφείς Αλέξης Σταμάτης, Δήμητρα Μήττα

* Παρουσίαση αποσπάσματος θεατρικού έργου ΥΠΕΡ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ της Δήμητρας Μήττα

* Παρουσίαση θεατρικού έργου PUMA του Δημήτρη Αλεξίου

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΓΑΛΑΖΙΑ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ του Παναγιώτη Γκούβερη

Β μέρος) 19.15μμ

* Παρουσίαση θεατρικού έργου Η ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ της Γλύκας Τσιάνα

* Παρουσίαση θεατρικού έργου ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της Μαρίνας Αποστόλου

* Παρουσίαση θεατρικού έργου MOTHER (IN) CHARGING της Βασιλικής Μακρή

Μετά την παρουσίαση του κάθε έργου υπάρχει συνομιλία ανάμεσα στον/στην συγγραφέα και το κοινό.