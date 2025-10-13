Ταμίλα Κουλίεβα για Γρηγόρη Καραντινάκη: «Έχουμε ένα πολύ σοβαρό σημείο αναφοράς, θα συγκινηθώ τώρα»

Η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Γρηγόρης Καραντινάκης υπήρξαν για πολλά χρόνια παντρεμένοι, στη διάρκεια των οποίων απέκτησαν και ένα παιδί. Οι δύο καλλιτέχνες παρά τον χωρισμό τους διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Την Δευτέρα (13/10), ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», και μίλησαν για την κοινή τους ζωή.

Αρχικά, ο Γρηγόρης Καραντινάκης ανέφερε ότι: «Μας συνδέει μια ιστορία που κρατάει χρόνια και θα μας συνδέει μέχρι να αφήσουμε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Δεν συμβαίνει πάντα έτσι, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ένα παιδί στη σχέση των ανθρώπων. Είναι ένας ακρογωνιαίος συνδετικός κρίκος που με κάποιο τρόπο θα τους κρατάει πάντα! Θα είμαστε πάντα οικογένεια».

«Σίγουρα περάσαμε από διάφορα στάδια, αυτό δεν γίνεται με τη μία. Μετά πιστεύω ότι πρέπει να φύγεις από τον εγωισμό σου και να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι οικογένειά σου, όπως προ είπε ο Γρηγόρης έχουμε ένα παιδί μαζί, που πρέπει να σας πω ότι κάθε παιδί επιθυμεί και θέλει να βλέπει τους γονείς του να έχουν καλή σχέση, αν όχι μαζί. Εγώ έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία κι έχω στο μπουφέ τη φωτογραφία της μαμάς και του μπαμπά, ασπρόμαυρες, που είναι μαζί και ήταν χωρισμένοι. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό!», εξήγησε στη συνέχεια η Ταμίλα Κουλίεβα.

Μιλώντας για τα φοιτητικά τους χρόνια, καθώς και οι δύο είχαν σπουδάσει στο ίδιο Πανεπιστήμιο, η αγαπημένη ηθοποιός είπε πως: «Είναι σαν να μεγαλώνεις μαζί, πρώτον. Δεύτερον έχουμε ένα πολύ σοβαρό σημείο αναφοράς, που είναι οι σπουδές μας. Θα συγκινηθώ τώρα… Είναι μια εποχή που τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα!

Είναι η εφηβεία, είναι που είσαι νέος, που νομίζεις ότι μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο, είχαμε αυτό το υπέροχο – σπουδαίο Πανεπιστήμιο που φοιτούσαμε και οι δύο. Είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί μέσα. Οπότε το σημείο αναφοράς μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω και αφορά τις σπουδές μας».