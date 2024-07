Συγκλονίζει ο γιος της Μαντόνα: «Έφυγα από το σπίτι και ψάχνω για φαγητό στα σκουπίδια» – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ έχει προκαλέσει η δήλωση του υιοθετημένου γιου της Μαντόνα, Ντέιβιντ Μπάντα, ότι από τότε που έφυγε από το πατρικό του, αρνούμενος οικονομική βοήθεια από τη μητέρα του, «ψάχνει για φαγητό στα σκουπίδια».

Ο 18χρονος μουσικός ισχυρίζεται ότι πλέον δεν έχει λεφτά για να αγοράσει φαγητό και αναγκάζεται να ψάχνει στους κάδους σκουπιδιών για να μπορέσει να βρει κάτι να φάει. «Τα οικονομικά μου είναι πολύ περιορισμένα, από τότε που έφυγα από το σπίτι. Υπάρχουν μέρες που δεν έχω χρήματα να φάω και αναγκάζομαι να ψάχνω στα σκουπίδια για να βρω κάτι φαγώσιμο. Όμως, δεν με νοιάζει αυτή είναι η τρέλα του να είσαι νέος. Ζω με την κοπέλα μου και είμαι καλά», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μπάντα.

On this day in 2008, the High Court in Malawi granted Madonna permanent adoption of 2-year-old David Banda. He became the first of her four adopted children from Africa. pic.twitter.com/MncGndetu7 pic.twitter.com/G8bZDBX8lO — Madonna: The Living Legend (@MadonnaLegacy) May 28, 2024

Σημειώνεται ότι ο νεαρός μουσικός μετακόμισε σε ένα σπίτι στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, μαζί με την σχέση του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτησή του προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις καθώς η διάσημη μητέρα του διαθέτει περιουσία που σύμφωνα με εκτιμήσεις «αγγίζει» τα 850 εκατομμύρια δολάρια.

Madonna carries baby David Banda at the Home of Hope orphanage, prior to his adoption. A young Lourdes, her first child, is by her side. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/MncGnddVEz — Madonna: The Living Legend (@MadonnaLegacy) April 28, 2024

Στην ίδια ανάρτηση, ο Μπάντα, που κατάγεται από το Μαλάουι, δεν παρέλειψε να αποκαλύψει ότι η 65χρονη θετή του μητέρα «βγαίνει με κάποιον», χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσει το όνομα του… τυχερού άνδρα.