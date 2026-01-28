Στάθης Κόικας – Ηλιάνα Μαυρομάτη: Μαζί και ερωτευμένοι

Με γεμάτη επαγγελματική χρονιά και με μια σχέση τριών χρόνων, η Ηλιάνα Μαυρομάτη και ο Στάθης Κόικας εξισορροπούν ανάμεσα σε έρωτα και δημιουργία.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο κέντρο της Αθήνας, σε μια χειμωνιάτικη και ανέμελη βόλτα, «συνέλαβε» ο φωτογραφικός φακός την Ηλιάνα Μαυρομάτη και τον Στάθη Κόικα.

Οι δύο ηθοποιοί, που είναι περίπου τρία χρόνια μαζί, λατρεύουν αυτές τις γειτονιές, γι’ αυτό επέλεξαν και το σπίτι τους να είναι… down town. Οι δύο ηθοποιοί φαίνεται πως έχουν βρει το νόημα και ως ζευγάρι, αλλά και ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Αλλωστε, η σχέση τους μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο και αυτό δύσκολα το βρίσκει κανείς.

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» στον Alpha, εκεί όπου ο Στάθης και η Ηλιάνα έγιναν πρώτα τηλεοπτικοί εραστές, μέσα από τους ρόλους του Σταύρου και της Ζέτας που ερμήνευσαν αντίστοιχα, και στη συνέχεια πραγματικοί σύντροφοι στους τίτλους της ζωής τους. Οι δυο τους έχουν καταφέρει να κρατήσουν ζωντανό τον έρωτά τους για περισσότερα από τρία χρόνια.

Σήμερα, ο Στάθης συνεχίζει να ξεχωρίζει στις τηλεοπτικές σειρές, με πιο πρόσφατο ρόλο εκείνον του Ιορδάνη στη δημοφιλή καθημερινή σειρά «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1, ενώ η Ηλιάνα λάμπει μέσα από τη συμμετοχή της στη νέα τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο» στο Mega. Παράλληλα, πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Barcelona».

Το ερωτικό θρίλερ «Barcelona» της Μπες Γουλ, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη ως σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ και την Ηλ. Μαυρομάτη στον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν, στο θέατρο «Πτι Παλαί».

Πέρα όμως από την επαγγελματική του δραστηριότητα, το ζευγάρι απολαμβάνει κοινές στιγμές εκτός πλατό, από ήσυχες βόλτες στην Αθήνα έως ρομαντικές αποδράσεις στην εξοχή, ενώ ζει κάτω από την ίδια στέγη μαζί με τα αγαπημένα του τετράποδα, τον Σάτσου και τον Φώτη.