Σωτήρης Καλυβάτσης: «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις»

  • Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τη σάτιρα, τονίζοντας ότι ο ρόλος της δεν είναι να προσβάλλει, αλλά να προβληματίζει και να ψυχαγωγεί.
  • «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις. Είναι ένα μέσο για να δείξεις, να αφυπνίσεις και να διασκεδάσεις», είπε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.
  • Μιλώντας για το μέλλον, ο Καλυβάτσης απέφυγε να σταθεί στην έννοια της καριέρας, δηλώνοντας ότι το μόνο σίγουρο σχέδιο είναι να είναι «πιο κοντά στη φύση» σε 20 χρόνια.
Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε στη σάτιρα, εξηγώντας πώς, παρά τις αλλαγές των καιρών, η ουσία της παραμένει ίδια.

Ο γνωστός καλλιτέχνης τόνισε ότι ο ρόλος της σάτιρας δεν είναι να προσβάλλει, αλλά να προβληματίζει και να ψυχαγωγεί. «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις. Είναι ένα μέσο για να δείξεις, να αφυπνίσεις και να διασκεδάσεις. Αν παίξουμε επίσημα εκείνα που γυρνούσαμε και λέγαμε τότε στο “ΑΜΑΝ Τα καθάρματα”, θα μας κυνηγούσανε όλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για το πώς φαντάζεται τον εαυτό του σε 20 χρόνια, ο Καλυβάτσης απέφυγε να σταθεί στην έννοια της καριέρας και έδωσε μια πιο φιλοσοφική διάσταση στη σκέψη του. «Δεν είμαι άνθρωπος της καριέρας. Σε 20 χρόνια, άμα είμαι ζωντανός… Άνθρωποι είμαστε, άλλωστε αυτό που επιβεβαιώνει τη ζωή μας είναι ο θάνατος. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος φαντάζεστε τι τυραννία θα είχαμε;» ανέφερε,

Κλείνοντας, ο γνωστός δημιουργός μίλησε για το μόνο σχέδιο που θεωρεί σίγουρο για το μέλλον, το οποίο δεν αφορά επαγγελματικές φιλοδοξίες, αλλά έναν πιο απλό και γαλήνιο τρόπο ζωής. «Σε 20 χρόνια το σίγουρο είναι ότι θα ήθελα να είμαι πιο κοντά στη φύση», είπε.

16:15 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

