Σόλων Τσούνης: «Μετά από έξι χρόνια είχε καταστραφεί το πλατό που είχαμε στο “Σόι”»

Ο Σόλων Τσούνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του OPEN, οπότε και τοποθετήθηκε για διάφορα θέματα.

Μέσα σε όλα, δε, ο ηθοποιός μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από τον πολυαναμενόμενο νέο κύκλο της κωμικής σειράς “Το σόι σου” στο πρόγραμμα του Alpha.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σόλων Τσούνης δήλωσε αρχικά πως «το στούντιο είχε καταστραφεί, δηλαδή το πλατό το είχαν μαζέψει, αλλά είχαμε τον ίδιο σκηνογράφο. Οπότε έκανε μια ρέπλικα του παλιού στούντιο, ίδιο. Ενώ όμως είναι ίδιο, εμείς που ήμασταν εκεί πέρα έξι χρόνια μπορούμε να δούμε τις διαφορές».

«Ήταν σαν να όνειρο, ας πούμε. Πως είναι δηλαδή τα όνειρα, που είναι ρεαλιστικό αλλά συγχρόνως ξαφνικά κάτι σου “κλωτσάει”. Την πρώτη μέρα που πήγα να παίξω, πριν από μια εβδομάδα, πραγματικά πάθαινα συνέχεια deja vu», επισήμανε ο ηθοποιός.

«Υπάρχει μια ευκολία γιατί οι ρόλοι έχουν περάσει μέσα μας, αλλά από την άλλη είναι και λίγο δύσκολο γιατί συγκρινόμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μάλιστα στη νεότερη εκδοχή του», πρόσθεσε ο Σόλων Τσούνης.