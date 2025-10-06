Σόλων Τσούνης: «Μετά από έξι χρόνια είχε καταστραφεί το πλατό που είχαμε στο “Σόι”»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΣΟΛΩΝ ΤΣΟΥΝΗΣ

Ο Σόλων Τσούνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του OPEN, οπότε και τοποθετήθηκε για διάφορα θέματα.

Μέσα σε όλα, δε, ο ηθοποιός μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από τον πολυαναμενόμενο νέο κύκλο της κωμικής σειράς “Το σόι σου” στο πρόγραμμα του Alpha.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σόλων Τσούνης δήλωσε αρχικά πως «το στούντιο είχε καταστραφεί, δηλαδή το πλατό το είχαν μαζέψει, αλλά είχαμε τον ίδιο σκηνογράφο. Οπότε έκανε μια ρέπλικα του παλιού στούντιο, ίδιο. Ενώ όμως είναι ίδιο, εμείς που ήμασταν εκεί πέρα έξι χρόνια μπορούμε να δούμε τις διαφορές».

«Ήταν σαν να όνειρο, ας πούμε. Πως είναι δηλαδή τα όνειρα, που είναι ρεαλιστικό αλλά συγχρόνως ξαφνικά κάτι σου “κλωτσάει”. Την πρώτη μέρα που πήγα να παίξω, πριν από μια εβδομάδα, πραγματικά πάθαινα συνέχεια deja vu», επισήμανε ο ηθοποιός.

«Υπάρχει μια ευκολία γιατί οι ρόλοι έχουν περάσει μέσα μας, αλλά από την άλλη είναι και λίγο δύσκολο γιατί συγκρινόμαστε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μάλιστα στη νεότερη εκδοχή του», πρόσθεσε ο Σόλων Τσούνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σοφία Μουτίδου για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι – Είναι δύσκολη πολύ μια κατάσταση σαν αυτή»

H Σοφία Μουτίδου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και μίλη...
02:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Άννα Χατζησοφιά: Αποκάλυψε τον λόγο που το «Κωνσταντίνου και Ελένης» έριξε οριστική αυλαία – «Δεν ήθελε να πάμε τρίτη σεζόν»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Άννα Χατζησοφιά, το απόγευμα της Κυριακής (5/10)...
00:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Σπύρος Μπιμπίλας: «Με ενοχλεί περισσότερο το απερίγραπτο κουτσομπολιό – Δεν μπορεί να το σηκώσει η συνείδηση μου»

Νέες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και στους δημοσιογράφους παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας....
23:45 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ιβάν Σβιτάιλο για τον θάνατο του πατέρα του: «Με την απώλειά του βρέθηκα σε μια καθίζηση…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ήταν το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) ο Ιβάν Σβιτ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης