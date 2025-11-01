Σίσσυ Χρηστίδου: «Η γιαγιά μου στο φλιτζάνι μου είχε πει ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από το γράμμα…»

Η Σίσσυ Χρηστίδου προέβη σε μια προσωπική αποκάλυψη, σήμερα 1 Νοεμβρίου, στην εκπομπή της «Χαμογέλα και πάλι» με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ότι η γιαγιά της είχε δει το φλιτζάνι με τα αρχικά του Χρήστου Μάστορα.

«Εμένα η γιαγιά μου, μου είχε βρει στο φλιτζάνι, ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από Χ. Εμένα Χ δεν υπήρχε ποτέ στη ζωή μου», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Μετά σκέφτηκα τον Χάρη από το δημοτικό και λέω “βρε λες να τον έχασα μέσα από τα χέρια μου;”. Ήταν συμμαθητής μου στο δημοτικό, στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα είχαμε, αλλά ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Άλλο Χ στη ζωή μου δεν έχει περάσει», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Οι συνεργάτες της μάλιστα, τόνισαν ότι μπορεί να πρόκειται για μελλοντικό έρωτα.