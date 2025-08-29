Σελένα Γκόμεζ: Στο Μεξικό με τις κολλητές της για το bachelorette πάρτι της

Η Σελένα Γκόμεζ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μεξικό, όπου γιορτάζει το bachelorette party της μαζί με τις φίλες της, λίγο πριν παντρευτεί τον Μπένι Μπλάνκο. Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στο Κάμπο Σαν Λούκας.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, η Σελένα ανέβασε στο Instagram σειρά φωτογραφιών που δείχνουν την ίδια και την παρέα της να απολαμβάνουν τον ήλιο, τη θάλασσα αλλά και τη βίλα όπου διαμένουν. Στα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια ποζάρει χαμογελαστή και ευδιάθετη, ενώ φαίνεται να ζει έντονα τις μέρες πριν από τον γάμο της.

Σε αρκετές εικόνες, η Σελένα Γκόμεζ εμφανίζεται ντυμένη αποκλειστικά στα λευκά, ενώ σε άλλες φορά νυφικό πέπλο με τη χαρακτηριστική φράση «Bride to be», δηλώνοντας έτσι με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσμονή της για την ημέρα του γάμου.