Σε περιοδεία βγαίνουν οι Kraftwerk το 2022

Πρόσφατα, στις 30 Οκτωβρίου, οι Kraftwerk, οι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής μουσικής εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame και αμέσως μετά ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να βγουν σε περιοδεία, ξεκινώντας από τη βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα από το St. Louis του Missouri, στις 22 Μαΐου 2022.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η περιοδεία αυτή θα συμπεριλαμβάνει 3-D οπτικά εφέ και παραστάσεις, μέρος του θρυλικού τους “Gesamtkunstwerk”, που σημαίνει στα γερμανικά “ένα πλήρες έργο τέχνης”.

Οι Kraftwerk ιδρύθηκαν το 1970 από τους Ralf Hütter και Florian Schneider. Ο δεύτερος δυστυχώς έφυγε πέρυσι από τη ζωή, από την επάρατη νόσο, σε ηλικία 73 ετών. Στο στούντιό τους στο Ντίσελντορφ, που ονομαζόταν “Kling Klang Studio”, οι Kraftwerk ηχογράφησαν όλα τους τα άλμπουμ.



Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 έγιναν δέκτες παγκόσμιας αναγνώρισης, για τις επαναστατικές ηλεκτρονικές παραγωγές τους και τους μουσικούς πειραματισμούς χρησιμοποιώντας ρομποτικά και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες, όπως οι συνθετικές φωνές και οι ρυθμοί από υπολογιστές. Το συγκρότημα επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες σε ένα μεγάλο εύρος ανάμεσα στα είδη της μουσικής.

Οι προπωλήσεις των εισιτηρίων για τις συναυλίες των Kraftwerk ξεκινούν σύντομα και το πρώτο σκέλος της περιοδείας θα έχει ως εξής:

May 27 – St. Louis, MO @ The Pageant

May 29 – Cleveland, OH @ Connor Palace

Jun 1 – Minneapolis, MN @ State Theatre

Jun 2 – Chicago, IL @ Aragon Ballroom

Jun 4 – Detroit, MI @ The Masonic

Jun 6 Toronto, ON @ Massey Hall

Jun 8 Montreal, QC @ Place Des Arts

Jun 10 North Adams, MA @ MASS MoCA

Jun 11 Boston, MA @ Wang Theatre

Jun 17 New York, NY @ Radio City Music Hall

Jun 18 Philadelphia, PA @ The Met

Jun 19 Washington, DC @cThe Anthem

Jun 22 Orlando, FL Walt Disney Theatre @ Dr. Phillips Center

Jun 24 Nashville, TN @ Ryman Auditorium

Jun 25 Memphis, TN @ Crosstown Theater

Jun 27 Austin, TX @ ACL Live at Moody Theater

Jun 28 Dallas, TX @ Music Hall at Fair Park

Jun 30 Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre

Jul 3 San Diego, CA @ San Diego Civic Theatre

Jul 5 Los Angeles, CA @ Shrine Auditorium

Jul 6 San Francisco, CA @ Bill Graham Civic Auditorium

Jul 8 Portland, OR @ Arlene Schnitzer Concert Hall

Jul 9 Seattle, WA @ Paramount Theatre

Jul 10 Vancouver, BC @ Orpheum Theatre