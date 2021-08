Robert Redford: Ο γόης με τα ξανθά μαλλιά, τα 60 χρόνια καριέρας και οι τραγικές απώλειες στη ζωή του

Robert Redford. Ένα όνομα συνώνυμο με τις μεγάλες στιγμές του κινηματογράφου. Έπαιξε σε πάνω από 50 ταινίες ενώ σκηνοθέτησε πάνω από 10.

Γεννήθηκε με το όνομα Charles Robert Redford Jr. στις 18 Αυγούστου 1936.

Έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ. Το πρώτο το 1980 για τη σκηνοθεσία της ταινίας Συνηθισμένοι Άνθρωποι (Ordinary People) και το δεύτερο το 2002 για τη συνολική του προσφορά στο χώρο του κινηματογράφου.

“Πάντα μου άρεσε η ιδέα του παράνομου, από παιδί”, περιγράφει.

“Νομίζω ότι μεγάλωσα με αυτή την ευαισθησία. Δεν ήθελα να παραβιάσω το νόμο, αλλά δεν ήθελα να ζήσω πολύ εντός του νόμου, έτσι ήταν πάντα στο μυαλό μου. Όταν ήμουν πολύ νέος, αντιμετώπισα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο – όχι φρικτό πρόβλημα, αλλά αρκετό πρόβλημα” είπε.

“Το ξεπέρασα, αλλά αυτό που δεν ξεπέρασα ήταν [η ιδέα] ότι υπήρχε κάτι να ειπωθεί για τον παράνομο. Κάτι που ήταν πραγματικά αμερικανικό σε αυτό. Δεν το έθεσα τότε σε αυτήν την προοπτική, αλλά ήταν κάτι που με τράβηξε” συμπλήρωσε.

Τα πρώτα βήματα του Robert Redford και η υποκριτική

Ο πατέρας του ήταν, αρχικά, γαλατάς και, στη συνέχεια, λογιστής, ενώ η μητέρα του νοικοκυρά.

Η καταγωγή των προγόνων του είναι βρετανική (Αγγλία και Σκωτία) και ιρλανδική, κάτι που εξηγεί, τα πυρόξανθα μαλλιά του, τα οποία είναι και το κύριο γνώρισμά του.

Στις Η.Π.Α., επί 25 περίπου χρόνια, το όνομά του ήταν πάντα δίπλα στις λέξεις “ξανθός” και “ωραίος”.

Κατά τα σχολικά του χρόνια, ήταν συμμαθητής με το διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ, Ντον Ντιρσντέιλ.

Ο αστικός μύθος αναφέρει ότι όταν γύριζε από το σχολείο στο σπίτι, σταματούσε έξω από τα στούντιο της Fox, για να παρακολουθήσει τους διάσημους ηθοποιούς της εποχής.

Στην εφηβεία του, συνήθιζε να κάνει μικροκλοπές (τάσια αυτοκινήτων), ενώ κατανάλωνε πολύ αλκοόλ. Η συμπεριφορά του αυτή, τον εμπόδισε από το να κερδίσει κάποια υποτροφία, ώστε να μπορέσει να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο.

Μόλις αποφοίτησε από το σχολείο, κέρδισε, τελικά, υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, χάρη στην ικανότητά του στον αθλητισμό και -κυρίως- στο μπέιζμπολ.

Εκείνο το χρονικό διάστημα δούλευε ως σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο-μπαρ. Έπειτα, ξεκίνησε να δουλεύει στις πετρελαιοπηγές της Καλιφόρνια, ώστε να μαζέψει χρήματα, για να μπορέσει να κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη.

Κατάφερε να μείνει στη Γηραιά Ήπειρο για ένα -περίπου- χρόνο. Τον περισσότερό του καιρό, τον πέρασε στο Παρίσι, ενώ γράφτηκε και στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας.

Όμως, οι κακές κριτικές των καθηγητών του, τον οδήγησαν στην επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργότερα, μετέβη στο Μπρούκλιν, για να κάνει μαθήματα ζωγραφικής, στο Ινστιτούτο Πρατ, κάτι που επηρέασε αρκετά τη ζωή και τον εαυτό του, αφού για μια περίοδο είχε αποκτήσει ένα αρκετά μποέμικο στυλ.

Στη συνέχεια, πήγε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών της Νέας Υόρκης, έπειτα από παρότρυνση ενός φίλου του.

Στην ακρόασή του, κατάφερε να εκπλήξει τους κριτές, οι οποίοι ανέφεραν πως: “διαθέτει μια φυσική άνεση στην έκφραση, ζωηρή φαντασία, ένα χάρισμα”.

Η επαφή του αυτή με την υποκριτική τον κέρδισε και τον έκανε να ασχοληθεί σοβαρά με το αντικείμενο.

Πάντα ήθελε να είναι εκτός του συστήματος

Ο Robert Redford είχε την απαιτούμενη εμφάνιση, γοητεία και ταλέντο, αλλά μέχρι το 1969, όταν ήταν στα 30 του, πραγματικά ξεχώρισε ως γνήσιος παίκτης του Χόλιγουντ.

Εκείνη τη χρονιά πρωταγωνίστησε σε δύο πολύ καλές ταινίες (Downhill Racer και Tell Them Willie Boy Is Here) και στο εξαιρετικά διασκεδαστικό, ειλικρινές κλασικό Butch Cassidy.

Ήταν επίσης η χρονιά που ο φωτογράφος του LIFE John Dominis πέρασε μια εβδομάδα με τον ηθοποιό στα σπίτια του στη Γιούτα και τη Νέα Υόρκη.

Ο φωτογράφος ξεκίνησε να καταγράφει τις μέρες και τις νύχτες ενός ολοένα και πιο διάσημου άνδρα που αγωνιζόταν να διατηρήσει τον έλεγχο τόσο της ιδιωτικής του ζωής όσο και της καριέρας του.

Εκείνη την εποχή, ο Redford ήταν παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο, Λόλα Βαν Βάγκενεν.

Με τα παιδιά τους Shauna και Jamie (η μικρότερη κόρη τους, Amy, θα γεννιόταν τον Οκτώβριο του 1970), το ζευγάρι ζούσε για αρκετούς μήνες κάθε χρόνο σε ένα τριώροφο σπίτι που είχαν χτίσει στο χιονισμένο, ορεινό Λούλα στη Γιούτα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του τμήματος των γυρισμάτων, ο Ντομινίς πέρασε μερικές ημέρες προσπαθώντας να τον προλάβει, καθώς διέσχιζε την τεράστια περιουσία του με άλογο, σκι και snowmobile.

Λίγες μόνο φωτογραφίες του Ντομίνις έφτασαν στο εξώφυλλο του LIFE του Φεβρουαρίου 1970.

Οι φωτογραφίες του Ντομινίς απαθανάτισαν ένα νέο είδος σταρ του κινηματογράφου, ενός που διαχειρίστηκε προσεκτικά κάθε πτυχή της καριέρας του, από δημιουργικές επιλογές έως επαγγελματικά θέματα.

Για τον Redford, το σκεπτικό πίσω από την απόφασή του να αναλάβει τον έλεγχο της επαγγελματικής του ζωής, ήταν εξαιρετικά πρακτικό.

“Σου ρίχνουν χαλαρά τη λέξη “αστέρι” και την αφαιρούν χαλαρά αν οι ταινίες σου αποτύχουν”, δήλωσε στο LIFE.

“Αναλαμβάνεις την ευθύνη για την άθλια ταινία τους, αυτό σημαίνει. Αυτό που είπα ήταν, αφού λέτε ότι είμαι υπεύθυνος εάν το όνομά μου είναι πάνω από τον τίτλο, τότε δώστε μου την ευθύνη. Αυτό είναι όλο” πρόσθεσε.

Το “αντίο” του Redford στην υποκριτική έπειτα από 60 χρόνια

Τον Αύγουστο του 2018 έρχεται η απόφαση να αποσυρθεί. Η συνταξιοδότησή του από την Έβδομη Τέχνη έρχεται έπειτα από 60 χρόνια καριέρας.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο 81χρονος τότε Robert Redford επιβεβαίωσε ότι η πιο πρόσφατη ταινία του “The Old Man & The Gun” θα είναι και η τελευταία του, καθώς αποφάσισε να σταματήσει.

“Ποτέ μην λες ποτέ αλλά εγώ κατέληξα σ’ αυτήν την απόφαση όσον αφορά στην υποκριτική και θα προτιμήσω τη συνταξιοδότηση καθώς το κάνω από 21 ετών” επεσήμανε στη συνέντευξή του και πρόσθεσε ότι ο τελευταίος του ρόλος ως Φόρεστ Τάκερ, ήταν ένας θαυμάσιος χαρακτήρας σ’ αυτό το σημείο της ζωής του.

Robert Redford: Όταν πέθανε ο 58χρονος γιος του από καρκίνο

Η ζωή του δεν ήταν γεμάτη μόνο από την χολιγουντιανή λάμψη και τις κινηματογραφικές επιτυχίες. Ο αγαπημένος ηθοποιός “λύγισε” όταν έχασε τον γιο του, Τζέιμς στις 16 Οκτωβρίου του 2020, σε ηλικία 58 ετών.

Πέθανε στο σπίτι του στο Marin County της Καλιφόρνια, έπειτα από μάχη με καρκίνο των χοληφόρων πόρων στο συκώτι του. Όπως έγινε γνωστό ήταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση ήπατος.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τη σύζυγό του, Kyle Redford, στο Twitter.

«Ο Τζέιμς πέθανε σήμερα. Είμαστε συντετριμμένοι. Έζησε μια όμορφη, εντυπωσιακή ζωή και αγαπήθηκε από πολλούς », αναφέρει στην ανάρτηση, η οποία περιελάμβανε πολλές οικογενειακές φωτογραφίες.

«Ως σύζυγός του για 32 χρόνια, είμαι πολύ ευγνώμων για τα δύο εντυπωσιακά παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτά τα τελευταία 2 χρόνια” πρόσθεσε.

Το 2005, ο Τζέιμς και ο πατέρας του συνίδρυσαν το Redford Center. Ο εκτελεστικός διευθυντής του ιδρύματος, Jill Tidman, δημοσίευσε μια ανάρτηση στη μνήμη του James στο Instagram, λέγοντας: «Με τον Jamie ήρθε η αγάπη και η μεταδοτική χαρά. Προσέγγιζε ό, τι έκανε με καλοσύνη και ζεστασιά”.