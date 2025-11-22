Όλγα Κιουρτσάκη: Η έκπληξη που της ετοίμασε η μητέρα της, Άντζελα Δημητρίου για τα γενέθλιά της – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Άντζελα Δημητρίου - Όλγα Κιουρτσάκη

Η Όλγα Κιουρτσάκη έκλεισε τα 39 και γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η μητέρα της, Άντζελα Δημητρίου θέλησε να κάνει τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή και τής ετοίμασε μία έκπληξη.

Εμφανίστηκε μπροστά της κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα. Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Όλγα Κιουρτσάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή σκέψη, γράφοντας:

«Σήμερα, σας ένιωσα. Και πέρα από τις λέξεις, πέρα από τις ευχές, κράτησα μέσα μου τη σκέψη ότι με θυμηθήκατε. Κι αυτό, για μένα, είναι δώρο. Ευχαριστώ για το φως που μου δίνετε όταν το χρειάζομαι κι ας μη το λέω πάντα. Επίσης που σταθήκατε δίπλα μου σήμερα, με τον τρόπο του ο καθένας σας, που με βλέπετε και με σκέφτεστε… αυτό είναι που με αγγίζει περισσότερο. Με αγάπη και εκτίμηση για τα τόσα χρόνια διαδικτυακής φιλίας».

Μαζί τους ήταν ο σύζυγός της Φώτης Λώσης και η μικρή τους κόρη.

13:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

