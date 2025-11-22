Βίντεο: Ο Τραμπ άφησε τον Μαμντάνι να τον αποκαλεί «φασίστα» – «Είναι πιο εύκολο, δεν με πειράζει»

Σε μια απρόσμενα ήρεμη και σχεδόν φιλική συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εμφανίστηκαν χαμογελαστοί, αφήνοντας για λίγο πίσω τους μήνες σκληρών αντιπαραθέσεων και προσωπικών χαρακτηρισμών.

Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκαλούσε τον Μαμντάνι «κομμουνιστή» και «εντελώς παλαβό», προειδοποιώντας ότι θα ήταν «καταστροφικός» για τη Νέα Υόρκη, το κλίμα στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Παρασκευής ήταν εντελώς διαφορετικό.

Οι δύο άνδρες συνομίλησαν σε ατμόσφαιρα σεβασμού και σχεδόν ζεστασιάς, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και βρίσκοντας κοινά σημεία σε θέματα όπως η στέγη και το κόστος διαβίωσης, σημειώνει το CBC News.

Για μια στιγμή, «φασίστας» και «κομμουνιστής» έμοιαζαν απλώς με δύο τύπους από το Κουίνς, σχολιάζουν οι New York Times.

Η προσωρινή αυτή ηρεμία, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις τους θα παραμείνουν το ίδιο φιλικές όταν ο Μαμντάνι αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η συνάντηση των 45 λεπτών είχε αρκετές ανάλαφρες στιγμές — με αποκορύφωμα την πιο χαρακτηριστική ανταλλαγή ατάκων της ημέρας.

«Μπορείς να με αποκαλείς φασίστα»

Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Μαμντάνι αν θα ανακαλέσει την παλαιότερη δήλωσή του ότι ο Τραμπ είναι «φασίστας», ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ξεκίνησε να απαντά: «Έχω μιλήσει για…».

Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του, ο Τραμπ παρενέβη γελώντας: «Είναι εντάξει, μπορείς απλώς να πεις “ναι”», είπε, αγγίζοντάς τον φιλικά στο μπράτσο και δείχνοντας εμφανώς πως το διασκεδάζει.

Με μια κίνηση του χεριού, έδειξε πως το να τον αποκαλούν με έναν από τους χειρότερους πολιτικούς χαρακτηρισμούς δεν ήταν κάτι σπουδαίο.

«Εντάξει, πολύ ωραία», απάντησε ο Μαντάνι με χαμόγελο.

«Είναι πιο εύκολο», συνέχισε ο Τραμπ. «Πιο εύκολο από το να το εξηγήσεις». Χαμογελώντας καλοσυνάτα, του έριξε ακόμη ένα φιλικό χτύπημα στο μπράτσο. «Δεν με πειράζει», πρόσθεσε.

🚨HOLY SHIT: Mamdani just called Trump a fascist standing right next to him: Reporter: “Are affirming that you think Trump is a fascist?” Trump: “That’s ok, you can just say it.” Mamdani: Yes. This is how it’s done!!

pic.twitter.com/4AjnXNsURr — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 21, 2025

Δεν τον ενόχλησε ούτε ο «δεσπότης»

Σε μια άλλη ανάλαφρη στιγμή, όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Μαμντάνι για την παλαιότερη δήλωσή του ότι ο Τραμπ είναι «δεσπότης», ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδόν έσπευσε να τον υπερασπιστεί, αναφέρει η New York Post.

«Με έχουν αποκαλέσει πολύ χειρότερα από “δεσπότη”, οπότε δεν είναι και τόσο προσβλητικό», είπε ο Τραμπ, ελαφραίνοντας εκ νέου το κλίμα.

Reporter to Mamdani: You referred to Trump as despot… Trump: I’ve been called much worse than a despot. So it’s not that insulting. pic.twitter.com/HySufibW2A — Acyn (@Acyn) November 21, 2025



Όταν ο Μαμντάνι ρωτήθηκε εάν θα αποσύρει τα σχόλιά του για τον «δεσπότη» προκειμένου να βελτιωθεί η μεταξύ τους σχέση, απάντησε: «Πιστεύω ότι τόσο ο Πρόεδρος Τραμπ όσο κι εγώ είμαστε πολύ ξεκάθαροι σχετικά με τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, και αυτό που πραγματικά εκτιμώ στον Πρόεδρο είναι ότι στη συνάντησή μας επικεντρωθήκαμε όχι στα σημεία διαφωνίας -που είναι πολλά- αλλά στον κοινό σκοπό που έχουμε υπηρετώντας τους Νεοϋορκέζους».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Και, ειλικρινά, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τις ζωές οκτώμισι εκατομμυρίων ανθρώπων που σήμερα δυσκολεύονται μέσα σε μια κρίση κόστους διαβίωσης, με έναν στους τέσσερις να ζει στη φτώχεια. Και η συζήτηση επανήλθε ξανά και ξανά στο πώς θα μπορούσε να μοιάζει η προσπάθεια να βγάλουμε αυτούς τους Νεοϋορκέζους από τη δύσκολη θέση και να τους προσφέρουμε μια πόλη στην οποία όχι μόνο θα παλεύουν να αντέξουν οικονομικά, αλλά θα αρχίσουν πραγματικά να ζουν».