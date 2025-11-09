Μελίνα Μακρή: «Στην αρχή αγχώθηκα, όταν πέρασαν δυο χρόνια και δεν μου έλεγε “μαμά”»

Την καλή της φίλη και συνάδελφο Μελίνα Μακρή υποδέχθηκε η Κατερίνα Στικούδη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Μαμά-δες», που προβλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από την ΕΡΤ. Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τον γιο της, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σχετικά με την ανάπτυξη της ομιλίας του και τις ενοχές που ένιωσε ως μητέρα.

Η Μελίνα Μακρή ανέφερε πως «σωματικά είναι πολύ μπροστά από τριάμισι χρονών, λεκτικά έχουμε μείνει πίσω γιατί το παιδί δεν μου μιλάει ακόμα. Δεν μιλάει και πηγαίνει για λογοθεραπεία. Αυτό. Έχει καθυστερήσει λίγο η ομιλία».

Η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας: «Στην αρχή αγχώθηκα, όταν πέρασαν δυο χρόνια και δεν μου έλεγε “μαμά”. Πήγα σε αναπτυξιολόγο, μου πρότεινε τις λογοθεραπείες και μου είπε ότι κάποια αγόρια καθυστερούν πολύ την ομιλία τους, είναι λίγο τεμπέλικα. Κάπως έτσι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα συναισθήματα που βίωνε εκείνη την περίοδο: «Είχα πολλές ενοχές, σκεφτόμουν μήπως δεν του μιλάω αρκετά. Του έλεγα κάποια παραμύθια και άλλαζε δωμάτιο, έφευγε, δεν έδειχνε πολύ ενδιαφέρον και νόμιζα ότι φταίω εγώ». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, με τον καιρό συνειδητοποίησε πως «το κάθε παιδί έχει τον χρόνο του, την ανάπτυξή του. Θα βρει τον δρόμο του. Κάθε παιδί βρίσκει τον δρόμο του και έχει το δικό του timing».

