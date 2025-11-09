Γιάννης Αναστασίου: «Είμαστε σε καλό επίπεδο για την εποχή που βρισκόμαστε»

Ο Παναιτωλικός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με πειστικό τρόπο, επικρατώντας άνετα της ΑΕΛ Novibet στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου παρουσίασε σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο και κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, φτάνοντας δίκαια στη νίκη.

Ο προπονητής των «Καναρινιών», Γιάννης Αναστασίου, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην αποφασιστικότητα και τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές του να βελτιώνονται διαρκώς.

«Νομίζω ήταν δίκαιη νίκη. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Μετά το 1-0, για ένα δεκάλεπτο χάσαμε τα πατήματά μας, δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε το προβάδισμα. Όσο όμως περνούσε η ώρα, πατάγαμε καλύτερα και αυτό φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Σημειώσαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες και για άλλα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κινδυνέψαμε. Είναι αυτό που είπα εδώ και έναν μήνα που είμαι στην ομάδα· τα παιδιά δείχνουν θέληση να γίνουν καλύτεροι», είπε αρχικά ο τεχνικός του Παναιτωλικού.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εγώ προσπαθώ για το καλύτερο. Δεν θα είμαι τρυφερός μαζί τους. Έχουμε απαιτήσεις και θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ειδικά όταν κερδίζουμε. Εκεί πρέπει να βρίσκουμε όσα χρειάζονται διόρθωση. Είμαστε σε καλό επίπεδο για την εποχή που βρισκόμαστε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε την έντασή μας, να παίζουμε σε πιο υψηλό ρυθμό. Πιστεύω ότι με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία αυτό θα έρχεται».

Αναφερόμενος στην εικόνα της ομάδας, σε σύγκριση με το προηγούμενο ματς απέναντι στην ΑΕΚ, ο Αναστασίου εξήγησε: «Έγιναν πολλές κουβέντες μέσα στην εβδομάδα. Είμαι προπονητής που του αρέσει η ομάδα του να παίζει ποδόσφαιρο όταν έχει την μπάλα. Δεν προσπαθούμε να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Και στις νίκες είμαι επικριτικός απέναντι στους παίκτες. Κοιτάμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Ο στόχος είναι εκεί, τα παιδιά το έχουν αντιληφθεί, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Θα κάνουμε λάθη, θα τιμωρηθούμε, αλλά πρέπει να τολμήσουμε. Ο φόβος είναι για αυτούς που δεν θέλουν να τολμήσουν· εμείς θέλουμε».