Μέγκαν Μαρκλ: «Σκοπεύει να εγκαταλείψει τον Χάρι και να πάρει την επιμέλεια»

Η βασιλική βιογράφος Angela Levin ισχυρίστηκε ότι η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζει να εγκαταλείψει τον πρίγκιπα Χάρι και να τον αφήσει αποκλεισμένο στην Αμερική, ενώ εκείνη θα ξεκινήσει την παλιά της καριέρα ως ηθοποιός.

Η Μέγκαν Μαρκλ διαχωρίζει σιγά σιγά τον εαυτό της από τον πρίγκιπα Χάρι και ελπίζει να αναλάβει την πλήρη κηδεμονία των δύο μικρών παιδιών τους, αναφέρει η Levin.

Η σχέση του ζευγαριού φημολογείται ότι είναι… στα βράχια τις τελευταίες εβδομάδες έπειτα από πολλά περιστατικά που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής από τα ΜΜΕ, τα οποία έχουν οδηγήσει σε εικασίες ότι είναι κοντά στο να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Το γεγονός ότι το ζευγάρι δεν γιόρτασε δημόσια ούτε ιδιωτικά – από ό,τι λέγεται- την πέμπτη επέτειο του γάμου του στις 19 Μαΐου, έριξε λάδι στη φωτιά των φημών, όπως αναφέρει η Scottish Daily Express.

Πρόσφατες αναφορές υποστηρίζουν ότι ο Δούκας του Σάσεξ λέγεται ότι έχει το δικό του ιδιωτικό δωμάτιο σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Λος Άντζελες, το οποίο φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για εκείνον.

Η βασιλική βιογράφος Angela Levin, η οποία έχει γράψει πολλά βιβλία για τη μοναρχία, ισχυρίζεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζει να χωρίσει με τον Χάρι.

Μιλώντας για τη σχέση τους στο GB News, ισχυρίζεται ότι η σχέση τους είχε «διαλυθεί άσχημα» μετά τον γάμο.

‘She is absolutely separating from him.’

Angela Levin says Prince Harry is slowly being abandoned by ‘self-obsessed’ Meghan Markle.

🖥 GB News on YouTube https://t.co/Wa58gYGZwF pic.twitter.com/954Mi1jNOy

— GB News (@GBNEWS) May 24, 2023