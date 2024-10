Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Τι συμβαίνει στον γάμο τους; – Η νέα σόλο εμφάνιση της Δούκισσας που φούντωσε τις φήμες για «χωριστές ζωές»

Οργιάζουν οι φήμες ότι κάτι συμβαίνει στον γάμο της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι. Η ηθοποιός έκανε ξανά σόλο εμφάνιση, μόλις μια εβδομάδα αφού ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον πρίγκιπα Χάρι μόνο του σε ένα καφέ κοντά στο σπίτι τους στο Montecito.

Το ζευγάρι λέγεται ότι ζει «χωριστές ζωές», αν και πηγές κοντά στο Δούκα και τη Δούκισσα του Sussex αρνούνται ότι υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ τους.

Η Δούκισσα του Sussex επισκέφθηκε το Girls Inc. στο Greater Santa Barbara, Καλιφόρνια, για να μιλήσει για ένα νέο πρόγραμμα «ψηφιακής ευεξίας» που συγχρηματοδοτείται από το Archewell Foundation των Sussexes.

Εκεί, η Μέγκαν εμφανίστηκε χωρίς τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος έχει κάνει διαφορετικά ταξίδια σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Στη συζήτηση με τις έφηβες, η Meghan μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία με τον εκφοβισμό, λέγοντάς τους ότι έχει βιώσει κάτι παρόμοιο σε μεγάλη κλίμακα. Συγκεκριμένα, είπε ότι ήταν «ένας από τους πιο εκφοβισμένους ανθρώπους στον κόσμο». Χρησιμοποιώντας απλά εικονίδια, οι έφηβες προσπάθησαν να καταλάβουν πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα συναισθήματά τους.

Το Girls Inc., ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενθαρρύνει τα κορίτσια να είναι «Ισχυρές, Έξυπνες και Θαρραλέες», έχει συνεργαστεί με το #HalfTheStory, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη βελτίωση της σχέσης της επόμενης γενιάς με την τεχνολογία, για να εκκινήσει το πρόγραμμα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Meghan Markle’s solo appearance marks the first time the royal has been spotted in nearly a month, with the appearance prompting some to believe she and Prince Harry ‘live separate lives’ https://t.co/XcuxmyKnYW

— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) October 12, 2024