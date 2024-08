Μέγκαν Μαρκλ: Πωλείται το σπίτι όπου έμενε στο Τορόντο – Εκεί πέρασε τις πρώτες ημέρες γνωριμίας της με τον πρίγκιπα Χάρι – ΦΩΤΟ

Το σπίτι όπου έμενε η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) στο Τορόντο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δραματικής σειράς «Suits», βγήκε προς πώληση.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται στη γειτονιά Seaton Village της καναδικής πόλης και πωλείται για 1,9 εκατομμύρια δολάρια. Η δούκισσα του Σάσεξ νοίκιαζε το σπίτι για περίπου δύο χρόνια, ενώ έζησε εκεί την αρχή της γνωριμίας της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2016, σύμφωνα με το Hello.

Έναν χρόνο αργότερα μετακόμισε στο Λονδίνο και τον Μάϊο του 2018 παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ουίνδσορ.

Το σπίτι, διαθέτει τρία πολυτελή υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, μία αίθουσα κινηματογράφου, δύο γκαράζ και κήπο στο πίσω μέρος. Πριν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Mέγκαν ζούσε εκεί με τα σκυλιά της Bogart και Guy.

The house Meghan Markle lived in while filming Suits in Toronto is now on sale. 🇨🇦 pic.twitter.com/DDR3AETQqS

— Canada Housing Market (@ontario_housing) August 23, 2024