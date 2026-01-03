Ματθαίος Γιαννούλης: Έπαθα έμφραγμα στα 38 μου έξω από νοσοκομείο – Τι είπε για το τέλος της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Βαζαίο

Σύνοψη από το

  • Ο Ματθαίος Γιαννούλης αποκάλυψε ότι «έπαθε έμφραγμα στα 38 του έξω από το νοσοκομείο», μια δύσκολη στιγμή που αντιμετώπισε με επιτυχία χάρη στους γιατρούς.
  • Μίλησε για την επταετή συνεργασία του με τον Λευτέρη Βαζαίο, η οποία του άφησε «ανάμεικτα συναισθήματα» αλλά «πρόσφερε πολλά στο νησιώτικο τραγούδι».
  • Ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία με τον Λευτέρη Βαζαίο «έχει τελειώσει» και «αυτό το «έργο» έχει ολοκληρωθεί», δηλώνοντας πως από τις παλιές του συνεργασίες κρατάει μόνο αυτή με τη Μαρία Νομικού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ματθαίος Γιαννούλης

Συνέντευξη παραχώρησε ο Ματθαίος Γιαννούλης και μεταξύ άλλων μίλησε για την πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή του αλλά και για το τέλος της συνεργασίας του με τον Λευτέρη Βαζαίο.

Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» είπε ότι «η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν έπαθα έμφραγμα στα 38 μου. Το έπαθα έξω από το νοσοκομείο, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ήταν κάτι ελαφρύ, είχα καλούς γιατρούς και ήμουν ακόμα νέος, 38 χρονών. Ήταν η χρονιά που κυκλοφόρησε το τραγούδι «Αγαπώ μια πιτσιρίκα» και είχα πολύ άγχος».

Αναφερόμενος στον Λευτέρη Βαζαίο, με τον οποίο ο κόσμος τους είχε ταυτίσει μαζί, ο Ματθαίος Γιαννούλης είπε ότι «η συνεργασία αυτή κράτησε επτά χρόνια και μου άφησε ανάμεικτα συναισθήματα, αλλά πρόσφερε πολλά στο νησιώτικο τραγούδι και το έκανε να ξεχωρίσει στην ελληνική δισκογραφία. Ήταν μια συνεργασία που είχε και καλά και κακά, αλλά είχε μεγάλη σημασία για την πορεία μου».

Υπήρξε κάτι προσωπικό μεταξύ σας που οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας σας ή υπήρξαν άλλοι λόγοι;

Ναι, υπήρχαν κάποιες διαφορές στην αρχή, αλλά τελικά ξεχάστηκαν. Στην αρχή κρατούσαμε τα κακά και θυμόμασταν τα πολλά, αλλά τώρα που μεγαλώσαμε και οι δύο — εγώ λίγο περισσότερο, γιατί τον περνάω πέντε χρόνια — κρατάμε μόνο τα καλά που αφήσαμε και που μας έδωσε αυτός ο χώρος. Οπότε, αν προκύψει ξανά κάποια συνεργασία, θα είναι μόνο με τα καλά της σχέσης μας.

Θα ήσουν ανοιχτός σε μια πιθανή συνεργασία με τον Λευτέρη Βαζαίο;

Όχι, έχει τελειώσει. Αυτό το «έργο» έχει ολοκληρωθεί. Από τις παλιές μου συνεργασίες, η μόνη που κρατάω είναι η Μαρία Νομικού. Και όταν λέω κανένας άλλος, εννοώ πραγματικά κανένας άλλος.

11:22 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

