Μαρίνος Κόνσολος: Πέθανε η σκυλίτσα του – «Σήμερα, μου παρέδωσε το πιο ιερό της βλέμμα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρίνος Κόνσολος
Φωτογραφία: Instagram/marinoskonsolos

Η σκυλίτσα του Μαρίνου Κόνσολου πέθανε την Πέμπτη (7/8). Ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση μέσα από μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Instagram προφίλ του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Leo» στάθηκε στο πλευρό του καλλιτέχνη για 15 ολόκληρα χρόνια.

Ο Μαρίνος Κόνσολος στην δημοσίευσή του στο Instagram, ανέβασε μερικές φωτογραφίες της σκυλίτσας του, από τα χρόνια που πέρασε δίπλα του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός έγραψε: «Η LEO μου. Σήμερα, μου παρέδωσε το πιο ιερό της βλέμμα. Και έφυγε. Αθόρυβα. Τρυφερά. Όπως έζησε 15 χρόνια !

Έφυγε όπως ήρθε! Στην αγκαλιά μου! Με το βλέμμα μου να είναι το τελευταίο πράγμα που είδε. Με τη φωνή μου για παλμό, και την καρδιά μου για πύλη. Δεν έφυγε μόνη.

Δεν ήμουν έτοιμος. Αλλά εκείνη… ήταν. Και έφυγε όπως της άξιζε: καθαρή, αγαπημένη, στην αγκαλιά του ανθρώπου της.

Για λίγο ακόμα μαζί της. Έτσι… ανάμεσα στους κόσμους. Εκεί που για λίγο η αγάπη και ο αποχωρισμός είναι το ίδιο πράγμα. Το ταξίδι στο Φως ξεκινάει! Σε ευχαριστώ, LEO μου. Για όλα».

