Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; – Έχει πρωταγωνιστήσει στο «Έλα στη θέση μου»

Το όμορφο αγοράκι που ποζάρει χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό έγινε ευρέως γνωστό μέσα από την συμμετοχή του στην δραματική σειρά του ANT1 «Μπρούσκο», ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και στην κωμική σειρά του ALPHA «Έλα στη θέση μου».

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο Μαρίνος Κόνσολος στην παιδική του ηλικία.

Ποιος είναι ο Μαρίνος Κόνσολος

Ο Μαρίνος Κόνσολος γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1987 στην Λάρνακα, όπου και μεγάλωσε. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, σχετικά με τα παιδικά του χρόνια είχε πει: «Μεγάλωσα στην Κύπρο σε γειτονιά και μου είναι πολύ οικείο να χαιρετήσω στο δρόμο τον μανάβη και τα παιδάκια που ζουν εκεί».

Πορεία στην υποκριτική

Ολοκληρώνοντας τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Κύπρο, θέλησε να γίνει ηθοποιός και έτσι το 2007 έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία και αποφοίτησε.

Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο μέσα από την δραματική κυπριακή σειρά του SIGMA «Άσπρα μπαλόνια» το 2011. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό συμμετέχοντας στην δραματική σειρά του ANT1 «Μπρούσκο», την σεζόν 2013-2014.

Το 2021 καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου είχε σημειώσει: «Γενικά στον χώρο της υποκριτικής είμαι από το 2010. Από το 2010 μέχρι το 15 ήμουν στην Κύπρο και από το 2015 μέχρι τώρα είμαι εδώ στην Ελλάδα. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στο ραδιόφωνο σε ηλικία 14 ετών, όπου ξεκινήσαμε έναν τοπικό σταθμό στην Λάρνακα».

Από το 2016 έως και το 2021 πρωταγωνίστησε στην κωμική επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Έλα στη θέση μου». Μιλώντας στο Down Town Κύπρου για την απόφασή του να μετακομίσει από την Κύπρο στην Ελλάδα για το «Έλα στη θέση μου», είχε εξηγήσει πως: «Όλα έπρεπε να γίνουν στα γρήγορα. Από τη μια, έπρεπε να ταξιδέψω μέχρι την Αθήνα για να μιλήσω με τον σκηνοθέτη και τους υπόλοιπους συντελεστές της σειράς του Alpha. Από την άλλη, είχα τη σειρά του Λώρη Λοϊζίδη, στην οποία ήθελα πολύ να συμμετάσχω».

Σε συνέντευξή του το 2019 στο MYtv είχε τονίσει για το «Έλα στη θέση μου» ότι: «Θα σου πω την αλήθεια, αν το κλίμα στα γυρίσματα δεν ήταν «παιδική χαρά» δεν θα άντεχα στην ίδια δουλειά τρία χρόνια. Ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω στο γύρισμα και νιώθω ότι πάω στο δεύτερο σπίτι μου να δω τους φίλους μου. Πραγματικά, είναι ευλογία για μένα. Έχω υπάρξει και σε δουλειές που δεν ήταν έτσι και ήταν επώδυνο και βαρύ το κλίμα».

Ο Μαρίνος Κόνσολος έχει παίξει τόσο σε θέατρα στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων έχει λάβει μέρος στις παραστάσεις: «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες», «Κορίτσια ημερολογίου», «Και μη χειρότερα 2» και «Μάμα Ρόζα».

Επίσης, έχει συμμετάσχει στο show «DanSing for You» στην Κύπρο και στο «Just the 2 Of Us» στην Ελλάδα.

Η προσωπική του ζωή και η τοξική σχέση

Ο γνωστός ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, καλεσμένος στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα», είχε ξεκαθαρίσει: «Η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Η δουλειά μου και η προσωπική μου ζωή είναι δύο αυτόνομα πράγματα και προσπαθώ να μην τα εμπλέκω».

Παρ’ όλα αυτά ο Μαρίνος Κόνσολος στο παρελθόν είχε μιλήσει για μία τοξική σχέση στην οποία είχε βρεθεί.

«Πέντε έξι χρόνια μετά έμαθα ότι η πρώην σύντροφός μου με παρακολουθούσε και είχε βάλει και κοριό στον καναπέ. Όταν ξαναβρεθήκαμε και ήταν πιο νορμάλ η κατάσταση, τότε μου το είπε για τον κοριό. Ήταν από αυτές τις τοξικές σχέσεις που λέμε. Όλοι έχουμε περάσει από μια τοξική σχέση. Καλά είναι να γίνονται αυτά νομίζω για να ξέρεις να αποφεύγεις στο μέλλον», είχε περιγράψει στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.