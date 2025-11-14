Μαρία Παπαφωτίου: «Όταν πλέκω, αδειάζω τις σκέψεις μου τελείως»

Η Μαρία Παπαφωτίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα το βράδυ της Πέμπτης και περιέγραψε με αμεσότητα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όταν προσπαθεί να κάνει το πρώτο βήμα σε μια γνωριμία, ενώ αποκάλυψε ότι το πλέξιμο αποτελεί για εκείνη έναν τρόπο να ηρεμεί και να «καθαρίζει» το μυαλό της.

Η ηθοποιός είπε ότι της είναι δύσκολο να εκφράζει όσα νιώθει, τονίζοντας πως «Μου έχει τύχει να μην μπορώ να το εκφράσω. Δεν μπορώ να πλησιάσω κάποιον αν μου αρέσει, με πιάνει στρες. Αν το ξεπεράσω αυτό κι είναι αμοιβαίο… Μετά έχω μεγάλη δυσκολία να εκφράσω αυτά που θέλω και να βάλω τα όριά μου» όπως ανέφερε. Η ίδια συμπλήρωσε ότι θεωρεί τον εαυτό της αυστηρό σε θέματα αξιών, σημειώνοντας: «Είμαι ξερόλας, ισχυρογνώμωνμ ειδικά στα ζητήματα τιμής κι ήθους. Καταλαβαίνω που με παίρνει και που όχι».

Στη συνέχεια, η Μαρία Παπαφωτίου εξήγησε πως το πλέξιμο αποτελεί αγαπημένη της συνήθεια εδώ και χρόνια, καθώς συνδέεται και με την οικογένειά της. Όπως είπε: «Πλέκω για την ευχαρίστησή μου. Έπλεκε η μία γιαγιά μου κι οι παππούδες μου ήταν ράφτες. Έχω κάνει αρκετό πλέξιμο. Πλέον τα νήματα έχουν εξελιχθεί. Υπάρχει μια συνέπεια. Έκανα μια φορά την εβδομάδα. Αδειάζω τις σκέψεις μου τελείως. Με ξεαγχώνει».