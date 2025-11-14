Καραλής: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με έβαλε στον κόσμο του – Είναι σημαντικό κεφάλαιο για μένα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Καραλής: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με έβαλε στον κόσμο του – Είναι σημαντικό κεφάλαιο για μένα

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη φιλία που τον συνδέει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά και στις καθοριστικές συμβουλές και τη στήριξη που του είχε προσφέρει στο παρελθόν.

Καραλής: Η σύντροφός μου είναι και κολλητή μου – Κρατά το καράβι της σχέσης μας

«Ο Γιάννης και όλη η οικογένεια, είναι από τους ανθρώπους που είναι πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι όταν ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε με το Γιάννη για να του πω κάποιες σκέψεις που έχω για τη μετέπειτα πορεία, του λέω Γιάννη αυτό και αυτό και μου λέει θα έρθεις στο σπίτι για να μιλήσουμε» ανέφερε αρχικά.

Ενώ συνέχισε με λεπτομέρειες για τη συζήτηση που είχανε οι δυο τους η οποία διήρκεσε πολλές ώρες. «Και πάω στο σπίτι, στον Γιάννη, πήγα 8 η ώρα και τελειώσαμε στις 3 η ώρα. Ανοίξαμε και οι δύο τις καρδιές μας και μου εξήγησε πράγματα για τον αθλητισμό, για τη ζωή και με έβαλε μέσα στον κόσμο του και εγώ τον έβαλα στον δικό μου. Οπότε, είναι ένας άνθρωπος που του είμαι βαθιά ευγνώμων και πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο για το Γιάννη και όλη του την οικογένεια, που τους αγαπάω όλους πάρα πολύ και ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εμένα ο Γιάννης».

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:52 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής: Η σύντροφός μου είναι και κολλητή μου – Κρατά το καράβι της σχέσης μας

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, ...
02:13 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια ο Κορόνα κι αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στο «τριφύλλι

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα έλυσε και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια αργά το βράδυ της Πέμπτ...
01:32 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής το...
01:02 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Έργκιν Άταμαν: «Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι το επίπεδό μας»

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Μαδρίτη και πήρε μεγάλη νίκη με 87-...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα