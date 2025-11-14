Καραλής: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με έβαλε στον κόσμο του – Είναι σημαντικό κεφάλαιο για μένα

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη φιλία που τον συνδέει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, αλλά και στις καθοριστικές συμβουλές και τη στήριξη που του είχε προσφέρει στο παρελθόν.

«Ο Γιάννης και όλη η οικογένεια, είναι από τους ανθρώπους που είναι πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι όταν ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε με το Γιάννη για να του πω κάποιες σκέψεις που έχω για τη μετέπειτα πορεία, του λέω Γιάννη αυτό και αυτό και μου λέει θα έρθεις στο σπίτι για να μιλήσουμε» ανέφερε αρχικά.

Ενώ συνέχισε με λεπτομέρειες για τη συζήτηση που είχανε οι δυο τους η οποία διήρκεσε πολλές ώρες. «Και πάω στο σπίτι, στον Γιάννη, πήγα 8 η ώρα και τελειώσαμε στις 3 η ώρα. Ανοίξαμε και οι δύο τις καρδιές μας και μου εξήγησε πράγματα για τον αθλητισμό, για τη ζωή και με έβαλε μέσα στον κόσμο του και εγώ τον έβαλα στον δικό μου. Οπότε, είναι ένας άνθρωπος που του είμαι βαθιά ευγνώμων και πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο για το Γιάννη και όλη του την οικογένεια, που τους αγαπάω όλους πάρα πολύ και ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εμένα ο Γιάννης».