Καραλής: Είχα έναν σοβαρό τραυματισμό – Οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής στο Ενώπιος Ενωπίω

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής το βράδυ της Πέμπτης (13/11), ο οποίος μίλησε για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πορεία του, με αποκορύφωμα έναν μεγάλο τραυματισμό σε ηλικία 18 ετών, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε πρόωρη διακοπή της καριέρας του.

«Όταν ήμουν δεκαοχτώ χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση, είναι στα πόδια τέλος πάντων και ήτανε τόσο δυνατός ο τραυματισμός που εγώ δεν ήμουν στο ιατρείο όταν ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που είναι, τότε. Είχα κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων 18 χρονών. Οπότε είχα μία καριέρα να διανύσω.», είπε αρχικά ο Εμμανουήλ Καραλής.

Στην συνέχεια, πρόσθεσε: «Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω. Γιατί εγώ δεν πίστευα οτι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα. Γιατί έχω περάσει όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι ώστε να βλέπω όλα τα θετικά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:02 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Έργκιν Άταμαν: «Πήραμε δύο νίκες που απέδειξαν ποιο είναι το επίπεδό μας»

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη Μαδρίτη και πήρε μεγάλη νίκη με 87-...
00:47 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Ερυθρός Αστέρας, ήττα για την Χάποελ του Ιτούδη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Παναθηναϊκός μπήκε για τα καλά στο γκρουπ των ομάδων που κοιτάζουν την κορυφή της Euroleague...
23:58 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ρεάλ-Παναθηναϊκός 77-87: «Βασιλιάς» στην Μαδρίτη

Η σχεδόν αψεγάδιαστη εμφάνιση του Παναθηναϊκού (μόλις 4 λάθη σε όλο τον αγώνα), οδήγησε τους «...
20:58 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Βόλεϊ: Έγραψαν Ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού – Προκρίθηκαν για πρώτη φορά στους ομίλους του CEV Champions League

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγραψε Ιστορία καθώς πήρε τα δύο πρώτα σετ στον αγώνα μ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα