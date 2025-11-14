Πιτ Χέγκσεθ: Eπιχείρηση «Southern Spear» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο Δυτικό Ημισφαίριο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Πέμπτη μια νέα στρατιωτική «επιχείρηση» των ΗΠΑ, η οποία –όπως τόνισε– έχει στόχο «ναρκωτρομοκράτες» στο Δυτικό Ημισφαίριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος ή τον τρόπο δράσης της. Η δήλωσή του άνοιξε τη συζήτηση για μια νέα φάση αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, με επίκεντρο την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Ο υπουργός Άμυνας είπε μέσω X: «Σήμερα, ανακοινώνω την επιχείρηση Southern Spear». Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι «Υπό την ηγεσία της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας Southern Spear και της SOUTHCOM, η αποστολή αυτή υπερασπίζεται την πατρίδα μας, εξαλείφει ναρκωτρομοκράτες από το ημισφαίριό μας κι εγγυάται την ασφάλεια της πατρίδας μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας». Παράλληλα σημείωσε: «Το Δυτικό Ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής και θα το προστατεύσουμε».

Η SOUTHCOM, η οποία λειτουργεί ως μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, έχει ευθύνη για τη νότια και την κεντρική Αμερική, καλύπτοντας συνολικά 31 χώρες, ανάμεσά τους και τα κράτη της Καραϊβικής. Η παρουσία της στην περιοχή συνδέεται εδώ και δεκαετίες με δράσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος.

Η ανακοίνωση για την «Southern Spear» ήρθε την ίδια στιγμή που ήρθαν στο φως πληροφορίες σχετικά με χτύπημα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος στην Καραϊβική. Σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία επικαλέστηκαν αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, το σκάφος φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα, τα οποία έχουν προκαλέσει συνολικά τον θάνατο 80 ανθρώπων, γεγονός που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις εντάσεις γύρω από τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά των δικτύων διακίνησης.