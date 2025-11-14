Πιτ Χέγκσεθ: Eπιχείρηση «Southern Spear» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο Δυτικό Ημισφαίριο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πιτ Χέγκσεθ: Eπιχείρηση «Southern Spear» για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο Δυτικό Ημισφαίριο

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Πέμπτη μια νέα στρατιωτική «επιχείρηση» των ΗΠΑ, η οποία –όπως τόνισε– έχει στόχο «ναρκωτρομοκράτες» στο Δυτικό Ημισφαίριο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος ή τον τρόπο δράσης της. Η δήλωσή του άνοιξε τη συζήτηση για μια νέα φάση αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, με επίκεντρο την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Ο υπουργός Άμυνας είπε μέσω X: «Σήμερα, ανακοινώνω την επιχείρηση Southern Spear». Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι «Υπό την ηγεσία της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας Southern Spear και της SOUTHCOM, η αποστολή αυτή υπερασπίζεται την πατρίδα μας, εξαλείφει ναρκωτρομοκράτες από το ημισφαίριό μας κι εγγυάται την ασφάλεια της πατρίδας μας από τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας». Παράλληλα σημείωσε: «Το Δυτικό Ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής και θα το προστατεύσουμε».

Η SOUTHCOM, η οποία λειτουργεί ως μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, έχει ευθύνη για τη νότια και την κεντρική Αμερική, καλύπτοντας συνολικά 31 χώρες, ανάμεσά τους και τα κράτη της Καραϊβικής. Η παρουσία της στην περιοχή συνδέεται εδώ και δεκαετίες με δράσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος.

Η ανακοίνωση για την «Southern Spear» ήρθε την ίδια στιγμή που ήρθαν στο φως πληροφορίες σχετικά με χτύπημα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος στην Καραϊβική. Σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία επικαλέστηκαν αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, το σκάφος φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει την ευθύνη για 21 πλήγματα, τα οποία έχουν προκαλέσει συνολικά τον θάνατο 80 ανθρώπων, γεγονός που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις εντάσεις γύρω από τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά των δικτύων διακίνησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:37 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η Ρωσική διπλωματία υπέβαλε προς συζήτηση και διαπραγμάτευση δικό της σχέδιο απόφασης του Συμβ...
01:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο από νέα μαζική ρωσική επίθεση – Ήχησαν οι σειρήνες

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας τέθηκαν σε πλήρη επιφυλακή τα ξημερώματα της Παρασκευής και υ...
00:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε την Πέμπτη, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα φ...
23:45 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

Την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα